Приморье окружили три тайфуна

Два вихря уже хозяйничают в Тихом океане и на земле, а третий только зарождается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три тайфуна окружили Приморье. О том, коснутся ли вихри региона и повлияют ли они на погоду в крае, «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила у главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой.

Сейчас в Тихом океане и на азиатской земле хозяйничают два тайфуна – «Иньфа» и «Чемпака».

«Иньфа» – это шестой по счету вихрь. Сейчас шторм, чье название переводится как «фейерверк», идет на Окинаву – один из островов Японии, расположенный в Восточно-Китайском море. Дальнейший его путь и, по сути, конечная точка – это Тайвань. Как отметила Марина Парфенова, он никак не касается погоды Приморского края.

Седьмой циклон зародился 19 июля и получил имя «Чемпака», в честь цветущего дерева в Малайзии. В ночь на 21 июля шторм ударил по Южному Китаю: там обрушился мощный дождь, в провинции Гуандун случилось наводнение – за 20 минут выпало 20 сантиметров осадков.

Вопросы вызывает еще один тайфун, восьмой. У него еще нет названия, он только зарождается в Тихом океане, поэтому говорить о том, что именно ждет Приморье, еще нельзя.

– Он должен образоваться в субботу, 24 июля, и дальше он пойдет на Японию. Если у него будет большая скорость, то он нас заденет. Пока рано давать более точный прогноз.

Траектория движения тайфунов. Фото: «Примпогода»

ПО ТЕМЕ

До +40, редкие дожди и салют в тумане: какая погода ждет Приморье на этих выходных

Спасения в виде свежего ветра или живительных дождей можно не ждать (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14