Врагу не сдается наш гордый «Варяг»: отметить День ВМФ владивостокцам не помешали даже призывы к самоизоляции

Несмотря на отмену массовых мероприятий, желающих увидеть парад оказалось довольно много. Фото: VL.RU.

В бухте Золотой Рог прошел традиционный парад кораблей в честь Дня военно-морского флота. Несмотря на объявленные ранее ограничения по посещению праздника, на набережной Цесаревича собралось большое количество зрителей. Родители с детьми, моряки на пенсии и на службе, а также другие приморцы, причастные к ВМФ, – никакие ограничения не помешали гордости граждан за безграничные успехи военно-морских сил России.

В этом году Военно-морскому флоту России исполняется 325 лет, а Тихоокеанскому флоту – 290 лет с момента его образования. В военном параде, прошедшем сегодня в бухте Золотой Рог, приняли участие семь кораблей (с конца строя): большая дизельная подводная лодка «Усть-Большерецк», малый противолодочный корабль «Советская Гавань», два вьетнамских ракетных фрегата, корвет «Совершенный», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и ракетный крейсер «Варяг» – флагман Тихоокеанского военно-морского флота, возглавлявший парадный строй. К слову, два ракетных фрегата прибыли из Республики Вьетнам специально для участия в параде: чтобы попасть на праздник, они прошли более двух тысяч морских миль.

На кораблях ровной линией выстроились все команды: глядя на моряков с суши, виднелась белоснежная полоса, не хватало только синей полоски для полной картины. Ну а синей полосой стали воды океана – эта стихия морякам прекрасна.

Перед парадом командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, пройдя на катере «Ураган», поприветствовал экипаж каждого корабля и поздравил служащих с Днем Военно-морского флота. Все моряки, как один, ответили: «Здравия желаю, товарищ адмирал!» и прокричали заветное троекратное «Ура!». После обхода парадной линии кораблей, адмирал выступил с поздравительной речью и направился к 33-му причалу, на котором многие годы назад высадились морянки и основали порт Владивосток.

– Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, военно-морской флот всегда был и остается символом Российского государства, твердо отстаивает его интересы, по праву заслужил любовь и уважение народа. Российский народ бережно хранит память о славных морских победах, о подвигах экипажей кораблей и подводных лодок, которые своим мужеством и героизмом писали яркие страницы – боевую летопись ВМФ. Главной движущей силой флота всегда были и остаются люди, которые и сегодня встречают праздник на боевых постах. Сердечно поздравляю весь состав ветеранов, гражданский персонал частей и учреждений, всех, кому дорого дело, которому мы служим, с Днем Военно-морского флота, – завершил свою речь командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

Также, находясь на «Урагане», с праздником морских военных поздравил губернатор Приморья, почтив память тех, благодаря кому был сформирован российский флот:

– Уважаемые Сергей Иосифович, товарищи адмиралы, офицеры, мичманы, старшины и матросы, дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с Днем Военно-морского флота. Его боевые традиции были заложены выдающимися флотоводцами – Федором Ушаковым, Михаилом Лазаревым, Павлом Нахимовым, Степаном Макаровым, Николаем Кузнецовым и Сергеем Горшковым. Более трех веков российский флот несет боевую вахту на морских и океанских просторах, демонстрируя всему миру несокрушимую мощь, безмерное мужество и высокое профессиональное мастерство, – произнес губернатор Приморского края Олег Кожемяко, – в этот праздничный день хочу пожелать всем, кто связан с военно-морским флотом, удачных походов, счастливого возвращения к родным берегам, здоровья и благополучия вашим близким. С праздником, с Днем ВМФ!.

На набережной Цесаревича собралось около тысячи приморцев, несмотря на раннее предупреждение со стороны властей о том, что праздничные торжества будут отменены из-за эпидобстановки. Однако проход, как и проезд, на набережную не были закрыты, а на ее территории продавали морскую атрибутику и расположились точки с аквагриммом, батутом и прокатом машинок для детей. Повсюду на набережной мелькали тельняшки: в них приходили не только сами моряки, но и их семьи.

– Я 23 года прослужил в морской части пограничных войск. Конечно, наш праздник – это день пограничника, но к военно-морским силам мы себя тоже относим. Самое важное сейчас, я считаю, – сохранять традиции, делать такие мероприятия более масштабными – все-таки День ВМФ – значительный праздник для нашей страны. Особенно это важно для подрастающего поколения, которое не должно забывать об истории нашей страны и чтить историческую память и традиции», – поделился своим мнением житель Владивостока Валерий Христофорович.

День Военно-морского флота учредили в 1939 году и тогда официальной датой празднования было 24 июля. С 2006 года президент России подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». С того момента День ВМФ в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Во Владивостоке раньше традиционное празднование проходило в Амурском заливе, но с 2020 года парад перенесли в бухту Золотой Рог.

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