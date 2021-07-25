Концерт без зрителей, парад кораблей и салют: Владивосток отмечает День Военно-Морского флота по-новому

Празднование Дня ВМФ проходит с ограничениями. Фото: пресс-служба ВВО.

25 июля во Владивостоке началось празднование Дня ВМФ. Жителей и гостей приморской столицы ждет концерт и парад кораблей, правда из-за эпидобстановки все мероприятия пройдут в режиме онлайн. Апогеем праздника станет салют, который озарит акваторию Золотого Рога. В главный день, когда отдается дань памяти морякам всех поколений, к жителям Приморья с поздравлением обратился глава региона Олег Кожемяко.

– Уважаемые моряки-тихоокеанцы, ветераны, товарищи офицеры, мичманы и матросы! От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота! Для жителей Приморья это особый праздник – жизнь многих из нас связана с морем, профессией военного моряка. Службу на флоте несли наши отцы, деды, сыновья, наши близкие и знакомые. Вы всегда надежно защищали и защищаете наши рубежи. Сколько блестящих побед было одержано моряками-тихоокеанцами. Сколько героических имен навсегда вписаны в названия наших улиц, бухт, кораблей! Имен, которые близки и дороги каждому приморцу! Сегодня вы с честью охраняете рубежи от Анадыря до Кореи, храня верность Андреевскому флагу, несете свою вахту вдали от дома и в будни, и в праздники. Спасибо вам за безупречную службу! Дорогие друзья! Уверен, что День ВМФ всегда будет одним из самых значимых праздников в жизни страны и Приморского края! Желаю вам счастья, крепкого флотского здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и новых успехов в ратном труде во славу Военно-Морского флота России!, – поздравил приморцев Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко обратился с добрыми словами ко всем причастным к празднику. Фото: primorsky.ru

Вся праздничная программа в День ВМФ записывается на набережной Цесаревича. Кстати, перед генеральной репетицией всю территорию тщательно продезинфицировали. В условиях пандемии приходится соблюдать повышенные меры для безопасности участников праздника.

Праздник в последнее воскресенье июля начался с парада кораблей. Участие в построении приняли восемь российских кораблей и два ракетных фрегата ВМФ Вьетнама. Концерт для зрителей в этом году проходит весьма неординарной. Артисты выступают на плавучей сцене. Понтон самоходного плавкрана установлен в 50 метрах от набережной. По сообщению Минобороны, праздничную программу подготовили инструментальный ансамбль «Морпехи России», ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю и военный оркестр штаба ТОФ. Концерт будет проходить вплоть до позднего вечера.

– В связи с рекомендациями Роспотребнадзора, из-за сложной эпидемиологической ситуации мероприятие в этом году проходит в закрытом режиме, без зрителей. Жители края смогут посмотреть празднование Дня ВМФ в прямой трансляции «ОТВ-Прим» 25 июля с 9:45 до 14:00 и с 19:00 до 22:10. Кроме того, желающие могут увидеть праздник в прямом эфире официальных аккаунтов правительства Приморского края в социальных сетях: «Одноклассники» и «ВКонтакте», – прокомментировала пресс-служба краевой администрации.

Справедливости ради стоит отметить, что желающие увидеть праздник воочию, все же нашлись. Несмотря на официальный запрет по проведению развлекательных мероприятий из-за коронавируса, люди продолжают прибывать на набережную Цесаревича.

Кроме того, желающие могут увидеть праздник в прямом эфире официальных аккаунтов в социальных сетях: «Одноклассники» и «ВКонтакте», – прокомментировала пресс-служба правительства Приморья. Такие меры призваны сдержать рост распространения коронавируса.

Как сообщил «КП-Владивосток» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский, салют в честь Дня Военно-Морского Флота России и 290-летия со дня образования Краснознаменного Тихоокеанского флота прогремит в 22:00. Пока программа без изменений.

Стоит отметить, что с 2020 года парад кораблей и праздничные выступления перенесли из Амурского залива в бухту Золотой Рог. Примечательно, что помимо Дня ВМФ сегодня празднуется и День сотрудников органов следствия России. Так что праздник стал двойным для многих жителей страны.

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