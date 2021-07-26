Путешествие не задалось: как авария на Транссибе омрачила отпуска дальневосточникам

Из-за аварии часть поездов отменены, часть - задерживаются. Фото: Милана СОКОЛ

23 июля после сильных дождей в Забайкальском крае рухнул железнодорожный мост на Транссибирской магистрали. Размыв опоры моста на участке Куэнга-Укурей обнаружил в ночь перед аварией ремонтник Андрей Бянкин. Именно он первым забил тревогу. в разгар сезона отпусков, когда многие едут поближе к морю, заложниками ситуации стали жители разных регионов Дальнего Востока, которые вынуждены сдавать билеты и искать решение, как же им добраться до места назначения.

Из-за ЧП отменили часть рейсов, 4 поезда задержали: Самара-Владивосток, Владивосток-Москва, Владивосток-Самара, Благовещенск-Чита. В целях сокращения времени задержки пассажиров перевозили на автобусах, а также доставляли на самолетах между пунктами остановки поездов, обеспечив горячим питанием.

На официальном сайте РЖД размещено сообщение об отмене пассажирских поездов до 28 июля включительно. Билеты можно приобрести, начиная с 29-го июля, как сообщают представители компании, первая ветка частично восстановлена, но точной даты завершения ремонтных работ дать никто не может. Если в Приморье стоит аномальная жара, то в других регионах льют дожди и сохраняется опасная паводковая ситуация, это, несомненно, может повлиять на увеличение времени для решения проблемы.

В случае отмены поездов пассажирам заранее должно прийти смс-уведомление. Однако система не всегда срабатывает корректно, некоторые узнают об отмене поезда уже стоя с чемоданами на вокзале. Читатели КП рассказали, что не смогли уехать домой во Владивосток.

- У нас большая семья, поехали в отпуск вместе с тремя детьми. Мы стояли на вокзале ночью, и тут нам приходит смс, что поезда мы так и не дождемся. Это очень ударило по нашим планам, так как мы собирались ехать домой, а не искать посреди ночи, где смогут заселить нас всей толпой. Еще и неизвестно на сколько, - рассказала корреспонденту жительница Владивостока Марина В.

Ситуацию с поздним оповещением в РЖД объяснили непредвиденной ситуацией, которую невозможно было предусмотреть заранее, поэтому сообщения пришли только в фактическое время отправления поездов.

Из-за аварии остановлены не только пассажирские, но и десятки грузовых составов. Небольшой железнодорожный мост негативно повлиял на работоспособность огромного рынка, наибольший удар пришелся на участников, специализирующихся на отправках угля и леса. Обрушение моста привело к остановке грузопотока по всему Транссибу. Движение парализовано как в восточном, так и в западном направлении. Обе обрушившиеся ветки ремонтируются круглосуточно, сообщает РЖД.

Узнать актуальное расписание можно, проверив свой поезд на официальном сайте или, позвонив по телефону единой справочной службы по номеру: 88007750000.

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