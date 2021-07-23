В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Жители края пытаются охладиться всеми подручными средствами. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Экстренное предупреждение объявила главная метеорологическая служба края – «Примгидромет». Как отмечают специалисты, с 23 по 27 июля на большей территории Приморья установится аномально жарка погода. Среднесуточные показатели температуры будут превышены на 7 и больше градусов.

– В отдельных районах сильная жара (максимальная дневная температура воздуха в течение трех дней для южных районов 35 градусов и выше, для западных и центральных районов 37 градусов и выше), – отметили специалисты «Примгидромет».

Удивительно, что обычно в Приморье штормовые предупреждения объявляют в основном из-за непогоды и тайфунов. В ноябре прошлого года впервые экстренное сообщение появилось из-за ледяного дождя, который сразу нарекли апокалипсисом. Как рассказала корреспонденту "КП-Владивосток" редактор портала "Примпогода" Марина Парфенова, штормовое предупреждение из-за жары объявлено впервые за долгие годы.

Напомним, в крае вот уже больше недели держится жаркая, сухая погода. Такого июля местные жители не припомнят давно. В континентальных районах в выходные столбики термометров поднимутся до +37…+40 градусов. В северной части края возможные небольшие садки, но дожди будут кратковременные и не принесут долгожданной свежести и влаги.

На пляжах региона в эти дни найти свободное местечко практически невозможно. Пытаясь спасаться от жары подручными средствами, люди скупают кондиционеры и вентиляторы. Товары быстро стали ходовыми, поэтому за ними выстраиваются очереди.

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