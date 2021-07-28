Блогерше из Приморья не хватает средств для исполнения мечты. А мечта – «Гелендваген»

Фото: instagram.com/roozhkova

Приморский инстаблогер Олеся Рожкова, чью драку с сотрудником МЧС обсуждали весной этого года, теперь заявляет в своем Инстаграме, что ее жизнь разрушена, ведь у нее нет шести миллионов на карте на машину ее мечты - «Гелендваген». Девушка опубликовала видео, в котором она стоит с плакатом в руках у Мариинского театра, показывая его, проезжающим мимо автомобилям, на плакате фотография «гелика» и номер ее карты. В своих сториз блогерша напрямую обращается к подписчикам с просьбой помочь ей финансово.

- Всем всё, мне ничего, я проснулась, а у меня на счету нет такой суммы, понимаете? Я не понимаю. Почему так произошло, когда будут уже эти шесть лямов? - обращается к своей аудитории Олеся.

Причем девушка обещает всем, кто ей поможет накопить на мечту, потом покатать на новой машине.

Еще вчера профиль блогерши в Инстаграм (479 тысяч подписчиков) был открыт, где можно было видеть в основном негативные комментарии. Судя по ним, большинство людей не верит, что девушка сможет насобирать на новый автомобиль. Кто-то не одобряет эту идею, считая, что идея хвастаться «геликом», купленным на деньги подписчиков, не заслуживает уважения.

Автомобиль с плакатом заметили на Некрасовской Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Помимо призывов в соцсетях, девушка пошла и на такой шаг: тот самый плакат с номером карты она оставила под лобовым стеклом своей нынешней машины – «Тойты Камри». Ее жители Владивостока заметили на парковке недалеко от остановки Некрасовская. При этом оставила странный намек в соцсетях, поинтересовавшись, может ли что-то произойти с ее машиной из-за этого. И действительно, утром 28 июля машина уже без плаката, а правый верхний угол лобового стекла автомобиля разбит. Обзору дороги может это не сильно помешает, но техосмотр Олеся точно не пройдет.

А уже сегодня на стекле заметили вот такой след Фото: Екатерина МАКСИМОВА

А свой аккаунт блогерша, тем временем, закрыла для посторонних.

Напомним, что в марте этого года в приморском городе Спасск-Дальний в местном кафе «Нобилис» парень вмешался в драку двух девушек, одной из которых была Олеся, и, по ее словам, ударил блогершу несколько раз до рассечения брови. Им оказался сотрудник МЧС Александр Митрофанов. На следующий день, пока полиция проводила проверку и смотрела камеры наблюдения, он приехал к Олесе с цветами и принес свои извинения.

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