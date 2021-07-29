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Владивосток29 июля 2021 2:08

«Такого не было никогда!»: в Приморье установлен рекорд по температуре моря

Синоптики заявили, что такое произошло впервые за всю историю метеонаблюдений
Екатерина ТИХАЯ
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С наступлением августа ситуация изменится

С наступлением августа ситуация изменится

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Аномальная жара в Приморье продолжает бить температурные рекорды. На этот раз «под раздачу» попал Амурский залив. Главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что вода впервые за всю историю наблюдений прогрелась до таких показателей.

– Рекордные показатели прогрева моря у нас случились, +28 градусов в Амурском заливе. Такого не было никогда за всю историю метеонаблюдений в Приморском крае! – сказала Марина Парфенова. – Такая погода обусловлена тем, что тихоокеанский антициклон мощно держит свои позиции и не пускает никакие циклоны на территорию края.

Она также добавила, что с наступлением августа ситуация должна переломиться, тропическая, нехарактерная для края погода отступит.

Добавим, что в Приморье продлили действие штормового предупреждения из-за аномальной жары.

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