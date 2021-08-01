Тренер из Приморского океанариума прокатил ларгу на спине

Вова и Юп на ежедневной тренировке Фото: принтскрин видео.

Поплавать с ларгой – звучит как мечта. Но для кого-то это приятная реальность. Тренер Приморского океанариума Владимир Маслов поделился невероятно милым видео с тренировки со своим подопечным Юпитером.

– Как же эта ларга доверяет своему человеку! – написали восторженные приморцы в социальных сетях.

Как оказалось, видео сняли во время ежедневной тренировки на базе исследования морских млекопитающих Приморского океанариума.

Кстати говоря, Юпитеру в марте исполнилось два года. Он – первый представитель морских млекопитающих, который появился на свет в Приморском океанариуме. Это уникальный в мире случай рождения и выхаживания детеныша ларги в искусственных условиях.

Ларгу еще называют пестрой или дальневосточной нерпой. Обитает близкий родственник обыкновенных тюленей в северном Тихом океане от Аляски до Японии и дальневосточного побережья России. У этих животных светлый окрас меха, снизу белесый или светло-серебристый, сверху темнее, с некрупными коричневыми или черными пятнами. Самцы достигают в длину 1,7 метра, а самки – 1,6.

Отметим, что ларги – частые гости в новостном пространств Приморья. Можно встретить заметки о выкармливании бельков или же об очередном спасении мормлеков.

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