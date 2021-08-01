Во Владивостоке «мусорного кита» заменил портрет Давида Бурлюка

Новое граффити на Пограничной – портрет футуриста Давида Бурлюка. Фото: Ксения КУБЕКИНА

«Мусорный кит» – любимое многими граффити на стене дома на улице Пограничная, 6, не удалось спасти во время ремонта фасада здания. Поэтому владельцы нового заведения, которое откроется на месте бывшего бара «Мумий Тролль», выбрали новый мурал – портрет известного худождника и отца русского футуризма Давида Бурлюка.

Выбор на Давида Бурлюка пал неспроста. В 1918 году он чудом избежал гибели во время погромов и расстрелов анархистов в Москве и уехал в Уфу. В 1918-1920 он гастролировал вместе с Василием Каменским и Владимиром Маяковским по Уралу, Сибири, Дальнему Востоку. Последней точкой вояжа Давида стал Владивосток. В июне 1919 года его семья обосновалась в Рабочей слободке на северо-восточном склоне сопки Буссе, на Шилкинской. Во Владивостоке Бурлюк был негласным лидером местной богемы, обитающей в кафе «Балаганчик». Художники, писатели, поэты были в восторге от эпатажного Бурлюка. Он устраивал потрясающие выставки и поэтические вечера. В 2020 году Бурлюк переехал в Японию.

Художник приехал во Владивосток в июне 1919 года. Фото: Ксения КУБЕКИНА

Как отметил начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров, граффити будет непростое, а с сюрпризом.

– К этоту муралу запланировано анимационное освещение. Мы хотим, чтобы птица с щеки отца футуризма слетала и заполняла собой мир. Ищем технологию, – рассказал Павел Шугуров.

Напомним, что «мусорный кит» был создан в 2019 году творческим тандемом французских художников Пола Ресенкура и Саймона Роше под названием Murmure Street. Появившееся в рамках музыкального фестиваля V-ROX изображение кита, завернутого в пластиковый пакет, являлось частью концептуального проекта «Garb (age)», тема которого сосредоточена на экологии. Ранее жители Владивостока высказали предположение, что граффити было уничтожено из-за смены арендаторов помещения бывшего бара.

Кит в пластиковом мешке появился благодаря французским художникам. Фото: Инстаграм @murmurestreet

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