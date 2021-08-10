Юрист рассказал, сколько лет грозит депутату, случайно застрелившему жителя Камчатки

Депутат заявил, что собирался отпугнуть медведя при помощи огнестрельного оружия. Фото: Павел КЛОКОВ

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Игорь Редькин заявил, что случайно застрелил человека в поселке Озерновский. Об этом мужчина рассказал через своего представителя. Известно, что Игорь Редькин уже приостановил свое членство в партии и снял свою кандидатуру с выборов.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Опора» Алексея Ананьева, уголовное дело будет переквалифицировано на другую статью уголовного кодекса.

- Если уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ, то должны доказать, что у человека был умысел на совершение этого преступления. В случае, если адвокат докажет, что у депутата не было мотива к совершению убийства, уголовное дело переквалифицируют по другой статье - причинение смерти по неосторожности – статья 109 УК РФ. Если его показания соотносятся с тем, что было распространено, то речь идет как раз о причинении смерти по неосторожности. То есть он произвел этот выстрел, но должен был предвидеть опасный исход своих действий. Конечно, пока детали все не ясны. Знал ли он этого человека? Была ли у него к нему какая-то неприязнь? Если во время суда ни один из этих фактов не будет установлен, то дело переквалифицируют. А по этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы, - отмечает Алексей Ананьев.

Адвокат также добавил, что наличие такого признания не является смягчающим обстоятельством. При этом депутат все же может рассчитывать на смягчение приговора в случае явки с повинной и активному содействию в расследовании преступления. Нам достоверно неизвестно, явился ли депутат к правоохранителям, но тот факт, что он заявил о готовности понести наказание, говорит о том, что он намерен сотрудничать со следствием.