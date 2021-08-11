Подружка дала команду «взять»: пятилетнюю девочку в Уссурийске едва не загрызла бойцовская собака

Полтора месяца в больнице – и теперь жизни девочки ничего не угрожает. Фото: Министерство здравоохранения Приморского края / newsbox24.tv

Поход пятилетней Милены в гости к подружке обернулся трагедией – на нее накинулся стаффордширский терьер. В Уссурийске бойцовский пес изодрал малышке лицо и шею, ее срочно госпитализировали в больницу в столице Приморья. Девочка после долгого лечения и постоянной работы с психологом спустя полтора месяца начала поправляться. Но кто понесет наказание за нападение пса на ребенка, пока не ясно. «Комсомольская правда – Владивосток» разбиралась в кровавой ситуации.

ЗНАКОМЫЙ СОСЕДСКИЙ ПЕС

Обычный вторник, 22 июня, не предвещал беды. Милена пошла гулять с подружкой Кирой во двор дома №3а по Покровскому переулку в Уссурийске. Нагулявшись, дети захотели пить и пошли домой к Кире, где ее родители держали стаффордширского терьера, как позднее опишет питомца Анастасия, мама Киры, – спокойный пес. В доме трое детей, к которым собака никогда не проявляла агрессии, да и к соседским ребятам относился дружелюбно.

– Просто у нас два дома рядом, чужих нет, с детства ходят в гости друг к другу. Собака знала мою девочку, ведь играла там уже ни раз. И поэтому не боялась, – объясняла в комментариях под публикацией о случившемся чуть позднее ужасе мама Милены Ольга Масолова.

Двор дома, где все произошло. Фото: Телеканал «Телемикс»

Едва девочки появились на пороге, на пятилетнюю гостью накинулась бойцовская собака. Потом сама Милена скажет – это ее подруга (едва ли осознавая последствия) сказала «взять!»

– Кира меня позвала к себе, я пошла, и Кира сказала «взять», собака набросилась на меня и укусила в шею, – вспоминает Милена.

Собака успела вцепиться ребенку в левую сторону тела и растерзать лицо и горло, прежде чем на помощь пришли взрослые.

В этой прихожей стафф неожиданно напал на девочку. Фото: Телеканал «Телемикс»

НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Серьезные раны потребовали экстренного вмешательства врачей. Счет шел на часы, поэтому специалисты медицины катастроф срочно доставили малышку во Владивосток.

– Маленькая жительница Приморья поступила в стационар на аппарате ИВЛ с тяжелейшими травмами лица, шеи, пищевода, кистей рук, переломами от многочисленных укусов. Милена была госпитализирована в реанимационное отделение Краевой детской клинической больницы №1, – рассказывают в региональном министерстве здравоохранения.

Здесь высокопрофессиональные специалисты сразу двух ведущих клиник Приморья– краевой детской больницы №1 и медицинского центра ДВФУ – совершили настоящее медицинское чудо. Бригада анестезиологов-реаниматологов, хирургов, лаборантов, фармакологов и других узких специалистов целых полтора месяца боролась за жизнь ребенка.

Милена долгое время была на грани жизни и смерти. Девочка перенесла четыре сложнейшие и уникальные операции, но врачи смогли восстановить работу жизненно важных органов ребенка и сделали все, чтобы она не осталась инвалидом.

– Травмы пищевода в практике торакальных хирургов встречаются не часто. Этот случай был уникальным. И сегодня уже можно пропагандировать бесценный опыт врачей КДКБ №1, писать об этом в научных специализированных изданиях. Данный случай показал, что детская реанимация, детская хирургия, торакальная хирургия в Приморье сегодня на высоком уровне, мы работаем не хуже ведущих клиник центральной части России, – отмечает заведующий отделением торакальной хирургии медцентра ДВФУ, к.м.н. Сергей Белов.

Родные говорят – вся прихожая была в лужах крови. Фото: Телеканал «Телемикс»

«МАМА, Я СТРАШНАЯ. СО МНОЙ НЕ БУДУТ ИГРАТЬ…»

Приморские врачи сделали все необходимое – жизни Милены больше ничего не угрожает. Сейчас о страшном происшествии напоминают шрамы на лице малышки, шее и даже на голове.

– Теперь девочке предстоит долгий путь физической реабилитации, – сказала Ольга в интервью newsbox24.tv.

У нее сломаны два шейных позвонка, а значит, ей придется минимум четыре месяца ходить в корсете. Кроме этого, родители планируют пластические операции и восстановление зрения на правом глазу.

Вот только шрамы остались не только на теле, но и в душе. Мама девочки говорит, что у Милены отобрали детство, и ей пришлось слишком быстро повзрослеть.После случившегося девочка стала замкнутая, закрылась в себе и прячется за маминой спиной от соседских детей, потому что стесняется своих шрамов.

Милена экстренно была госпитализирована во Владивосток. Фото: newsbox24.tv

– Она мне на ушко говорит: «Мама, я страшная. Они со мной играть не будут», – говорит Ольга.

Тот жуткий день Милена долго вспоминала с содроганием и на протяжении двух недель встречалась с детским психологом, чтобы все выговорить и начать поправляться.

10 августа, спустя полтора месяца, девочку выписали. Они с мамой скорее отправились домой.

– Нас очень ждут в Уссурийске. У меня четверо детей и двое внуков. Все месяцы, что мы были в больнице с доченькой, нас поддерживали родные, все верили, что Милену спасут. Все страшное уже позади. Огромное спасибо врачам за мою дочь. Она улыбается и это главное! – сказала Ольга.

Девочке понабился психолог, чтобы пройти через воспоминания о том самом дне. Фото: newsbox24.tv

ЧТО ГРОЗИТ ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБАКИ?

Кроме реабилитации осталась справедливость, которой намерены добиться родные. Хозяева собаки свою вину не отрицают, но называют ситуацию случайностью. Ольга хочет, чтобы эти люди ответили по заслугам и загладили вину. За все время, говорит мама девочки, они только один раз перевели деньги и прислали множество сообщений.

Сейчас собаки в доме, где все произошло, нет, а Ольге сказали – пса усыпили. Вот только близкие уверены, что это не так.

– Собака не усыплена, вводят следствие в заблуждение, а сами прячут ее у друзей, – делится своей точкой зрения мама девочки.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Виновный может получить штраф в размере до 80 тысяч рублей. Однако пока обвинение никому не предъявлено.

«КП» следит за развитием ситуации.

10 августа девочку выписали домой. Фото: Министерство здравоохранения Приморского края

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