В истории с пятилетней девочкой, которую едва не загрыз стафф, собака не виновата, – кинолог

Скорее всего, никто не занимался дрессировкой питомца Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителей Приморья потряс случай в Уссурийске, когда пятилетней Милене стаффордширский терьер по кличке Хаммер разодрал лицо и горло. Как рассказывает сама девочка, это ее подружка отдала питомцу команду «взять». Сейчас всех волнует вопрос – а кто же в итоге виноват в этой истории. Пока следователи разбираются в этом вопросе, «Комсомольская правда – Владивосток» узнала у кинолога Евгения Чижова, есть ли здесь вина собаки.

Напомним, в конце июня в Уссурийске две девочки – Милена и Кира – зашли к последней домой за водой. По словам Милены, на пороге жилья ее подруга дала питомцу команду «взять». Бойцовская собака кинулась на девочку, разгрызла ребенку лицо, горло, руки. Предотвратили трагедию подоспевшие взрослые, хозяйка собаки. Милену срочно госпитализировали во Владивосток, где команда врачей двух больниц полтора месяца спасала ребенка. Собаку же усыпили, по крайней мере, так говорят владельцы животного. Мама пострадавшей девочки уверена, что это ложь. Она хочет, чтобы соседи ответили по закону.

СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ

Ситуация страшная, и некоторые жители Приморья обвиняют в произошедшем именно собаку. Кинолог Евгений Чижов объяснил, почему животное здесь ни при чем.

– Никогда, ни в каких ситуациях, не виновата собака. Всегда виноват человек. Если собака на кого-то бросилась, то это отсутствие воспитания. Его должен давать человек. Если животное бросилось по команде ребенка или любого другого человека, не хозяина, то это тоже неправильное воспитание. Питомец должен четко разделять, кто подает команду, – подчеркивает Евгений.

По словам Милены, она даже внутрь дома не прошла, а стояла на крыльце. Девочка уверяет – она не дразнила собаку, не кричала и не прыгала. Просто подружка Кира отдала команду – и пес бросился ее исполнять. Сейчас узнать всю правду невозможно, можно лишь предполагать.

Хозяева стаффа Анастасия уверена, что произошедшее недоразумение и стечение ужасных обстоятельств. В доме живет три ребенка, питомец никогда не проявлял агрессии. На соседских детей тоже реагировал адекватно, Милену знал, считай, своя.

– Обычно как это бывает? Рядом была кость или игрушка, девочка полезла, собака бросилась. Или животному давили в глаза, тянули за хвост или попытались сесть, то есть не факт, что собака напала по команде, – предполагает Евгений. – В этой ситуации должен был быть контроль родителей.

ИСТОКИ ПРОБЛЕМ

Кинолог уверен, собака не должна была реагировать на команду пятилетнего ребенка, если ее не натаскивали на это специально. Обученный питомец просто не сработал бы. Специалист предположил, что животное и владельцы не проходили общий курс дрессировки (ОКД), не говоря уже о защитном разделе, к которому и относится команда «фас»/«взять».

– У нас далеко не все люди понимают, что собаку нужно воспитывать. Некоторые считают, что они могут это сделать самостоятельно. И вот результаты – собака бросается на хозяина, на ребенка, на прохожих. Некоторые грамотеи, не проходя обучения, начинают сами учить команде «фас», – рассказывает Евгений Чижов. – Любая собака, которая проживает в социуме, – будь то бойцовская, карманная, диванная, служебная – должна проходить курсы дрессировки. Почему это важно? Собака должна быть управляемая, она должна слышать хозяина, а не просто быть натаскана на команды.

Отсутствие воспитания питомца – повсеместная проблема. Специалист видит это и во Владивостоке, и в Москве, и на Кавказе. Собаку может завести каждый – бабушки, уверенные в своей правоте мужчины, семьи с детьми. Но на обучение идут единицы. Это и становится источником таких историй, как эта.

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