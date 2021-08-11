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Происшествия11 августа 2021 10:46

Камчатский суд отправил под домашний арест депутата, случайно застрелившего человека

Мера пресечения избрана на два месяца
Екатерина ТИХАЯ
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Депутат обвиняется по статье об убийстве

Депутат обвиняется по статье об убийстве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Камчатке суд определил меру пресечения в отношении депутата регионального Законодательного собрания Игоря Редькина, который сам признался в том, что застрелил человека. Случайно.

Напомним, трагедия произошла вечером, 2 августа, в поселке Озерновский. Народный избранник узнал, что на свалке бродит медведь, и решил отпугнуть его. Для этого он взял оружие и выстрел, как он думал, в животное. В темноте мужчина не увидел, в кого попал, но позже Редькин узнал – в это же время в этом же районе был ранен человек, который вскоре скончался. Депутат признался в содеянном сам.

Следственный комитет РФ по КК возбудил уголовное дело по факту убийства, а также раскрыл подробности происшествия. Погибшему Андрею Толстопятову было 30 лет, мужчина скончался в больнице. Судя по данным из социальных сетей, он был женат, его супруге 26 лет.

После признания 55-летнего Редькина, его задержали по подозрению в совершении убийства.

– Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца в отношении гражданина Редькина, обвиняемого по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство, – информировали «Комсомольскую правду».

Отметим, что по этой статье может грозить наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.

Игорь Редькин. Фото: zaksobr.kamchatka.ru

Игорь Редькин. Фото: zaksobr.kamchatka.ru

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