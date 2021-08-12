Приморские пожарные помогут тушить лесные пожары в Якутии

Смог от якутских пожаров достиг Канады Фото: Иван МАКЕЕВ

Приморские пожарные отправились на помощь якутским коллегам тушить лесные пожары по распоряжению Олега Кожемяко. К губернатору Приморского края обратился за помощью глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Ситуация страшная, огонь уничтожает населенные пункты, из-за лестных пожаров перекрывают дороги, дым уже добрался до Сибири, Китая, Канады, Аляски и даже Гренландии. Все это видно даже из космоса. Но есть и хорошие новости – за одни только сутки было ликвидировано 20 природных пожаров.

– В регионе уже потушено в 5 раз больше площадей, чем за весь прошлогодний пожароопасный сезон. Для сравнения, за весь прошлый год тушили 461 пожар на 144 тысячах гектаров. А мы уже справились с 410 пожарами на площади свыше 700 тысяч гектаров! – сообщает в своем Инстаграм глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Сегодня в Якутии бушуют 172 природных пожара, на тушении задействовано более 4,5 тысяч человек.

Напомним, спасатели из соседнего региона – Хабаровского края – одними из первых отправились на помощь Якутии. Летчик-наблюдатель дальневосточной базы авиаохраны лесов Алексей Мажара поделился неизвестными моментами своей непростой работы.

Смог от якутских пожаров достиг Канады Фото: Иван МАКЕЕВ

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