«Туман или ошибка пилотов»: СК назвал версии крушения МИ-8 на Камчатке

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Следственном комитете назвали несколько версий трагичного крушения вертолета МИ-8 с 13 пассажирами и тремя пилотами на Камчатке. Среди версий: плохие погодные условия, ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.

Известно, что из-за плохой видимости бригады врачей и спасателей долго добирались до места крушения. Вероятно, наверху также были неблагоприятные условия. Но это лишь одна из нескольких версий.

Воздушное судно принадлежит «Витязь Аэро». В этой компании утверждают, что МИ-8 прошел капремонт в прошлом году. Однако, СК провел собственную проверку и возбудил уголовное дело из-за нарушения правил эксплуатации вертолета.

Как на месте крушения, так и в округе проводится проверка.

Напомним, на борту упавшего в озеро вертолета находились 16 человек, пока удалось найти и спасти лишь половину. Исчерпывающей версии почему вертолет потерпел крушение пока нет.

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