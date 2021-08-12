Совладельцем компании, чей Ми-8 разбился на Камчатке, является застреливший человека депутат

Игорь Редькин застраливший жителя Камчатки, является владельцем компании "Витязь-Аэро", чей вертолет потерпел крушение 12 августа 2021 года

Депутат Законодательного собрания Камчатского края и предприниматель Игорь Редькин, который 2 августа выстрелил в человека, является основным совладельцем компании, чей вертолет потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года.

Согласно открытым источникам, Игорю Редькину принадлежит 49,5% долей в уставном капитале ООО АК "Витязь-Аэро". Остальные доли компании принадлежат совладельцам рыбодобывающей компании "Океанрыбфлот". Он же является учредителем туристической компании "Витязь-Тревел" и владеет 50% долей в уставном капитале.

СМИ также сообщают, что компания "Витязь-Аэро" сейчас занимает лидирующие позиции на рынке вертолетных перевозок в Камчатском крае, что фактически делает ее монополистом. Именно поэтому цены на вертолетные туры по региону действительно заоблачные: 765 тысяч рублей с группы или 50 тысяч с одного человека. Кроме того, по информации собственных источников "КП", в вертолетной туриндустрии региона действует негласное правило, согласно которому приезжие обслуживаются по отдельному, завышенному тарифу: для гостей Камчатки стоимость билета начинается от 80 тысяч.

Напомним, Игорь Редькин заявил, что случайно застрелил человека в поселке Озерновский, спутав его с медведем. После задержания он снял свою кандидатуру с выборов и приостановил свое членство в партии. Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года. ЧП случилось около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК) на территории Южно-Камчатского заказника: вертолет рухнул в озеро во время захода на посадку. Первыми на помощь подоспели егеря, следом прибыли спасатели. Восемь человек спаслись и доставлены в больницы Петропавловска-Камчатского. Поисковая операция на месте крушения вертолета продолжается.