Владивосток под завесой: как украшают город перед Восточным экономическим форумом

Фасад здания на Адмирала Фокина, 12 задекорировали.

В последнее время по всему Владивостоку преображают исторические здания. Перед восточным экономическим форумом фасадными баннерами скрывают разрушенные стены. Недавно задекорировали здание, в котором располагается Федеральная служба судебных приставов. В пресс-службе ФССП по Приморскому краю рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» для чего вешают фальшфасады на здания.

«Монтаж фасадного баннера будет выполнять не только эстетическую функцию, но и защищать от падения разрушенной облицовки. Ремонтно-восстановительные работы фасада здания по адресу Светланская, 12 будут осуществлены до конца 2023 года» - сообщили в пресс-службе ФССП по Приморскому краю.

Таким же декором решили закрыть и рассыпающийся фасад исторического здания бывшего клуба Дзержинского на Адмирала Фокина, 12. В мае 2016 года здесь произошёл пожар, который уничтожил третий этаж. Жители города уже несколько лет просят привести старинное здание в порядок. Но пока можно любоваться только фальшивой панелью.

Горожане уверены, что это делается из-за приближающегося Восточного экономического форума. Вместе с тем во Владивостоке появился еще один такой фальшфасад с облаками на голубом фоне. Им скрыли сгоревшую часть торгового центра «Максим». Пожар в ТЦ случился в сентябре 2019 года. Позже обугленные стены закрыли сеткой с торцов, а ремонтные работы здесь не проводились.

Также будут затянуты баннерами фасады здания, расположенные по адресам: Океанский проспект, 9 и Семеновская, 5а.