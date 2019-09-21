2019-09-21T02:36:56+03:00
Происшествия

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь горения 1000 квадратных метров, предприниматели терпят колоссальные убытки

Дотла сгорела верхняя часть здания, где расположена игровая зона и кафе [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Полностью сгорел верхний этаж ТЦ. Фото: Dpscontrol125rus.Полностью сгорел верхний этаж ТЦ. Фото: Dpscontrol125rus.
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Тревожное сообщение о том, что горит торговый центр «Максим» по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 57, поступило на пульт пожарной охраны ранним утром. Уже в начале седьмого на месте происшествия были сотрудники регионального МЧС, которые приступили к локализации возгорания. Огонь стремительно распространялся на крыше здания, уже спустя несколько минут вся верхняя часть ТЦ была объята огнем.

Площадь пожара - 1000 квадратных метров. Фото: alexander_khitrov Фото: Социальные сети

Площадь пожара - 1000 квадратных метров. Фото: alexander_khitrovФото: Социальные сети

Пожар в ТЦ «Максим». Часть 1..Dpscontrol125rus

С языками пламени пожарные борются уже несколько часов. За это время площадь пожара распространилась на 1000 квадратных метрах.

Пожар в ТЦ «Максим». Специалисты справились с открытым горением..Милана СОКОЛ

Пожар в ТЦ «Максим». Часть 2..Dpscontrol125rus

- В ликвидации пожара по состоянию на 8:30 принимают участие около 60 единиц личного состава и 19 единиц техники, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание случилось ранним утром. Фото: alexander_khitrov Фото: Социальные сети

Возгорание случилось ранним утром. Фото: alexander_khitrovФото: Социальные сети

Пожар в ТЦ «Максим». Часть 3..Dpscontrol125rus

Пожар еще не потушен, но у местных жителей уже есть предположения, что могло стать причиной возгорания. По их мнению, в кафе «Саможар», который был расположен как раз на верхнем этаже, произошло возгорание из-за неполадок в проводке. Отсюда огонь и перебросился на соседние павильоны.

Огонь полностью охватил верхнюю часть здания. Фото: alexander_khitrov Фото: Социальные сети

Огонь полностью охватил верхнюю часть здания. Фото: alexander_khitrovФото: Социальные сети

Пожар в ТЦ «Максим». Часть 4..Милана СОКОЛ

Предприниматели терпят колоссальные убытки. Фото: alexander_khitrov Фото: Социальные сети

Предприниматели терпят колоссальные убытки. Фото: alexander_khitrovФото: Социальные сети

У многих владельцев бутиков товар не был застрахован, поэтому колоссальные убытки им никто не компенсирует. К счастью, пожар случился утром, поэтому никого в ТЦ не было, и никто в результате происшествия не пострадал.

Пожар в ТЦ «Максим»..Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU

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