Появились подробности по делу о взяточнике-прокуроре из Приморья

Три человека надеялись поделить 1,5 миллиона рублей Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

18 августа Следственный комитет России сообщил, что в крупной взятке подозревается помощник прокурора Приморского края по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Дамир Ниязов. Как пишет издание «Золотой Мост», это один из участников «дела Хандобина».

Приморского адвоката Виталия Хандобина задержали сотрудники УФСБ Приморья 9 июля назад по обвинению по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Он собирался передать взятку должностному лицу приморской прокуратуры – Ниязову – за решение вопроса об условно-досрочном освобождении одного из приморских предпринимателей. Почти сразу же Хандобин был помещен под стражу на два месяца.

Третий фигурант дела – бывший работник прокуратуры Приморского края, проходивший последние три года службы в Подмосковье, также в структуре по надзору за исполнением законодательства в уголовно-исполнительной системе. Как отмечает «Золотой Мост», этого человека зовут Антон Чубенко. По версии следствия Хандобин наладил связь с Чубенко, который договорился с Ниязовым. Издание же отмечает, что бывший сотрудник приморской прокуратуры сам прилетел во Владивосток, вскоре после возбуждения уголовного дела. Здесь он был взят под стражу.

Напомним, что речь идет о 1,5 миллионах рублей. Хандобин и Чубенко уже находятся в СИЗО, а информации о задержании Ниязова еще не поступала, однако известно, что он находится в Приморье.

ПО ТЕМЕ

Помощник прокурора Приморья подозревается в особо крупной взятке

В отношении Дамира Ниязова возбуждено уголовное дело (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14