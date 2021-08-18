Помощник прокурора Приморья подозревается в особо крупной взятке

Задержан подозреваемый или нет, неизвестно, но он точно находится в Приморье. Фото: принтскрин с видео VIII Канала

Помощник прокурора Приморского края по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Дамир Ниязов собирался получить взятку, и речь идет не о маленькой сумме. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ.

Все произошло в июле 2021 года, когда отбывающий наказание за мошенничество попытался через адвоката и бывшего сотрудника прокуратуры передать взятку – 1,5 миллиона рублей – Дамиру Ниязову. Осужденный хотел, чтобы помощник прокурора поддержал в суде его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Передачи денег не произошло по одной причине – адвоката с этими деньгами задержали раньше. Задержали ли самого Ниязова или нет, пока неизвестно.

– Ниязов сейчас в Приморье, – рассказал «Комсомольской правде – Владивосток» собственный источник.

Отметим, что в отношении адвоката и бывшего сотрудника прокуратуры тоже возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве. Оба сейчас находятся в СИЗО.

Расследование по уголовным делам продолжается.

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