«Все, Ливадии больше нет»: проигнорировавших штормовое туристов в Приморье смыло

Последствия шторма в Ливадии. Фото: Эдуард Маляров

В Приморском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное на воскресенье, 22 августа. Если во Владивостоке непогоду почти не заметили, то особо пострадало юго-восточное побережье – в районе Находки. На него обрушился сильный ветер, а сильные волны подмыли берег.

«У нас волны доходили до дороги. А от ветра, мне казалось, вот-вот балкон разрушится. Всю ночь было такое светопреставление», - рассказывает жительница поселка Руднево, рядом с городом Фокино.

Снова пострадала Ливадия, и снова на пляже в этот момент оказалось множество туристов, которые проигнорировали предупреждения. Видео последствий опубликовал приморский гонщик Эдуард Маляров.

«Ливадии больше нет. Топит ее. «Фит» застрял, все сваливают. Просто жесть шторм был ночью. Вода уже доходит до кафешки. Я таких волн никогда не видел, все, Ливадии больше нет, смыло», - говорит автор видео.

Напомним, по словам синоптиков, сейчас циклон пошел в восточные районы края, далее на севере края еще польет. И ближе к вечеру все везде прекратится. Во Владивостоке сегодня-завтра установится хорошая погода. А вот со вторника начнется период неустойчивой погоды.

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