Юрий Трутнев: Владивосток надо серьезно перестраивать

Приводим самое интересное из интервью Юрия Петровича Фото: Сергей БАЛАНОВ

Полномочный представитель Президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев дал интервью ГТРК «Владивосток», которое вышло на телеканале «Россия-24». Приводим самое интересное из сказанного.

О ГЛАВНЫХ ГОРОДАХ

- Я много раз об этом говорил, потом все ругаются, но тем не менее я остаюсь в убеждении того, что Владивосток надо серьезно перестраивать. И вот уже обещал вам не влезать в интригу, но тем не менее хочу сказать, что не исключено, что некоторые решения на эту тему на ВЭФе прозвучат. Это относится не только к Владивостоку. Это относится ко многим городам. Здесь безумно красивая природа. Она сомнений не вызывает. Океан красивый, гавань красивая, сопки красивые. Все здорово. Но вот в этот ландшафт город не вписан. Это первое.

Второе. Он, например, от океана отсечен железной дорогой. Третье - по улицам часто трудно проехать. Четвертое - какие-то совершенно безумные цены на жилье...

Надо, конечно, делать Владивосток прежде всего удобным для людей, для жителей, для тех, кто здесь живет, потому что если он станет удобным для жителей Владивостока, то в него и туристам будет приятно приезжать. Вот как-то сделать отдельно его удобным для туристов, а для жителей оставить все как есть, наверное, во-первых, несправедливо, во-вторых, не получится.

О ПОЖАРАХ

- Горит совсем не только Россия. На территории целых стран выгорают огромные площади, создаются сложные ситуации и риски для жизни и здоровья людей. Что касается Якутии, ситуация остается достаточно напряженной.

В то же самое время я бы хотел поделиться с вами наблюдением, что все-таки средства массовой информации любят несколько драматизировать ситуацию. Она сложная. Она сказывается на жизни региона. Сгорело 30 домов. Я бывал во всех этих поселках. Смотрел, как люди борются. Они борются, кстати, всем миром - от бойцов МЧС до местных жителей.

Я и главе региона Айсену Сергеевичу Николаеву, и во всех территориях задавал один вопрос: «Помощь нужна? Нужна ли дополнительная техника, люди?» И везде слышал ответ, что «Нет, справляемся»…

Там, кстати, на территории Западной Якутии пожары фактически уже потушены. А вот в Центральной и Восточной Якутии еще есть с чем бороться, поэтому нам еще нужно перебросить самолеты.

О ПАНДЕМИИ

- Все показатели явно связаны со статистикой заболеваемости, количеством проведенной вакцинации. На Дальнем Востоке не хуже, а по многим показателям даже несколько лучше, чем в среднем по России.

Мы постоянно следим за обеспеченностью регионов вакцинами. Некоторые проблемы, скажу честно, были. С середины августа этих проблем мы не видим. То есть обеспеченность всех регионов вакцинами достаточная.

Пока ни мир, ни Российская Федерация не придумали иных способов борьбы с болезнью. Прежде всего это вакцинирование. Оказание помощи тем людям, которые столкнулись с этой болезнью. Своевременное тестирование. Оказание квалифицированной медицинской помощи. Все оборудование во всех регионах Дальнего Востока существует, медицинские кадры тоже. Мы за этим следим.

О ВЭФЕ

Восточный экономический форум - это не мероприятие такое формальное, где все собрались, поздоровались, поулыбались друг другу и потом разъехались. Для нас Восточный экономический форум - это ступенька в развитии Дальнего Востока. Это то, где мы обмениваемся информацией, принимаем новые решения. Это именно те дни, когда Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин занимается только Дальним Востоком. Это очень ценно. Поэтому надо продолжать проводить ВЭФ. Конечно, мы прекрасно понимаем, что мы должны максимально сгладить риски для людей. Для этого проводится целый комплекс мероприятий. И Роспотребнадзор, я не буду сейчас вам все подробно рассказывать, но поверьте, все возможные меры для того, чтобы Восточный экономический форум был безопасен, мы предпринимаем.