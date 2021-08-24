Закрытый со скандалом премиальный ЯППИ во Владивостоке снова открывается

Супермаркет в районе 1000 мелочей Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке на Гоголевской развязке появились рекламные баннеры, сообщающие о том, что закрытый со скандалом супермаркет ЯППИ вновь откроет свои двери. Причем, под той же вывеской. При этом ранее сообщалось, что помещения на 1000 мелочей хочет занять другая продуктовая сеть - «Пять вкусов» родом из Уссурийска.

Путепровод завесили баннерами Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, что супермаркет ЯППИ по адресу Некрасовская, 76, открылся в мае 2017 года и за несколько лет завоевал свою аудиторию. Здесь можно было найти продукты премиального качества, которых нет в продаже больше нигде. Однако в апреле 2021 года, перед Пасхой, арендаторов буквально выгнали из помещения. И даже вывеску не дали снять.

Прекращение его работы очень огорчило местных гурманов. Владельцы магазина в соцсетях называли эту ситуацию чуть ли не рейдерством: «Они пренебрегая законом, этикой и моральными аспектами, не имея на то никаких законных оснований, пользуются имуществом ООО «ЯППИ», вывеской ЯППИ супермаркет, вводит в заблуждение наших контрагентов и покупателей, сообщая им будто это тот же ЯППИ супермаркет и те же люди им управляют… Это наглая ложь!» - написали предыдущие владельцы бренда в своем аккаунте в Инстаграме.

Правда, с корреспондентом «Комсомолки» разговаривать отказались, предложив общаться с новыми владельцами помещения.

На рекламе - старое название Фото: Сергей БАЛАНОВ

На самом деле, ситуация не совсем простая. Оказывается, это лакомое помещение ранее принадлежало ООО «Тысяча мелочей», которое накопило долгов перед своими кредиторами. В 2017 году основной кредитор - ООО «Ратимир» - инициировал процедуру банкротства должника, но оказалось, что ООО «Тысяча мелочей» помещения уже два года как продал, и у него и взыскивать особо нечего.

Только вот сделки купли-продажи, при ближайшем рассмотрении, оказались фиктивными: помещения ходили по рукам от фирмы к фирме, но бенефициарами оставались одни те же люди, и это удалось доказать в суде. В общем, обмануть кредитора не удалось, договор аренды с владельцами магазина расторгли, и теперь новые владельцы помещения открывают свой магазин.

Только какой? Яркие вывески на мосту приглашают всех на открытие «ЯППИ». СМИ пишут, что за открытием стоит связанная с «Ратимиром» сеть супермаркетов из Уссурийска под названием «Пять вкусов». Один магазин этой сети недавно как раз открылся на ул. Олега Кошевого на месте бывшего «Фреш 25». Но вывеска «ЯППИ» по-прежнему остается на здании на Некрасовской.

На здании осталась старая вывеска Фото: Сергей БАЛАНОВ

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