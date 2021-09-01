Владимир Путин провел открытый урок в детском центре во Владивостоке

Президент поздравил учеников с 1 сентября. Фото: ТАСС, Пресс-служба Президента, ВДЦ «Океан»

Владимир Путин провел открытый урок, встретившись с участниками 12-ой смены, в детском центре «Океан» во Владивостоке. С места проведения организаторы запустили онлайн-трансляцию. Те, кто не уместились в зале проведения, следили за происходящим через экраны в соседних залах.

По окончании открытого урока, всем желающим предоставили возможность задать вопросы президенту || Фото: ТАСС, Пресс-служба Президента, ВДЦ «Океан»

На встрече были ученики школ, гимназий и лицеев не только Приморского края, но и других регионов. Всего на открытом уроке присутствовали представители 17 регионов России. Среди них также были победители олимпиад и различных конкурсов в областях культуры и искусства, спорта и науки. Владимир Путин начал открытый урок со слов необходимости знания истории, ведь она, по его словам, является крайне важным элементом и в других сферах.

«История является стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний. И литературы, и музыки, и философии, и естествознания. Все это чрезвычайно важно, не только потому что интересно посмотреть, как было раньше, а потому что, зная историю, можно понять, в каких условиях мы живем сегодня и что нас ожидает дальше», — начал встречу Владимир Владимирович.

Место хватило не всем участникам открытого урока, поэтому кто-то смотрел через экран из соседнего зала || Фото: ТАСС, Пресс-служба Президента, ВДЦ «Океан»

По окончании открытого урока, всем желающим предоставили возможность задать вопросы президенту России. В заключение Владимир Путин подчеркнул, что молодое поколение продвинутые и интересные. От отметил их умственные способности, поздравил с 1 сентября и пожелал удачи.

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