Виталий Мутко: «Дальневосточную ипотеку» надо сделать системной долгосрочной программой

Виталий Мутко выступил на ВЭФ Фото: Олег ЗОЛОТО

Льготной программе «дальневосточной ипотеки» надо придать системный долгосрочный характер для реализации масштабных проектов изменения городской среды в регионе, заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Считаем, что "Дальневосточной ипотеке" важно придать системный долгосрочный характер. Это позволит застройщикам планировать реализацию проектов с длинным горизонтом», — сказал Мутко в своем выступлении на ВЭФ-2021.

Как сообщает «Интерфакс», отток населения из регионов Дальневосточного федерального округа Мутко связал с проблемами в жилищной сфере: эти территории отстают по показателям ввода нового жилья, обеспеченности населения жилплощадью, качеству городской среды и др. Изменить ситуацию призван комплекс мер господдержки.

Так, «дальневосточную ипотеку» под 2% и ниже уже оформили 24 тысяч семей. С начала 2021 года запущено строительство ряда многоквартирных домов, общая площадь готового жилья может составить 987 тысяч кв. метров. Однако этого недостаточно.

Кроме того, ДОМ.РФ разрабатывает мастер-планы городов и территорий — в том числе на Дальнем Востоке.

«Раскрыть огромный потенциал Дальнего Востока, остановить отток активной части населения и высококвалифицированных специалистов может только качественная среда проживания. Для этого нужно уходить от многоэтажек без инфраструктуры и рабочих мест (...), оперативно запускать в работу подготовленные ДОМ.РФ концепции развития городов, а также применять разные механизмы улучшения жилищных условий граждан», — подчеркнул Мутко.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года в рамках нацпроекта «Демография». Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар».

Программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.

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