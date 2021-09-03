Фото с открытия нового фонтана во Владивостоке: световое представление, концерт «7Б» и «умные» функции

Фото: Андрей Михайлов

Во Владивостоке теперь уже официально запустили новый сухой фонтан на центральной площади. По случаю открытия здесь состоялся концерт, ну а сам фонтан показал себя во всей красе, продемонстрировав публике все свои «умные» функции. Публикуем фотографии с открытия светомузыкального фонтана.

Фото: Андрей Михайлов

Фото: Андрей Михайлов

Сам фонтан работает в разных режимах. Время его работы: с 8:00 до 23:00. Каждый день с 17:00 до 19:00 будет включаться "детский" режим, при котором струи будут бить не в полную силу.

Фото: Андрей Михайлов

Фото: Андрей Михайлов

Каждый день здесь же будет проходить световое шоу с 21:00 до 21:30. В пятницу и в выходные дни программа будет длиться до 22:00. Во время этого представления можно будет увидеть все те "умные" функции фонтана.

Фото: Андрей Михайлов

Фото: Андрей Михайлов

Изюминкой Владивостокского фонтана заключается в возможности проецирования изображения на водяные струи. Именно эта особенность отличает наш фонтан от других 20 объектов, построенных Сбербанком в разных городах России.

Фото: Андрей Михайлов