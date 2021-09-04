Павел Серебряков: Мы живем в новой экономической реальности

Председатель совета директоров ООО «Управляющая компания «Славда»» Павел Серебряков

Приморская минеральная вода «Славда» в этом году снова стада одним из официальных брендов на Восточном экономическом форуме, который проходит сейчас во Владивостоке. Ее можно было увидеть на многих выставочных стендах, в том числе главном павильоне Приморского края, а также в руках участников форума. Кстати, активным участником ВЭФ и экспертом на одной из секций стал и председатель совета директоров ООО «Управляющая компания «Славда»», бывший вице-губернатор края Павел Серебряков. После официальной части предприниматель пообщался с журналистами в открытой студии радио «Комсомольская правда».

- Павел Юрьевич, вы владеете и управляете большой компанией, поэтому мы ожидали увидеть вас на ВЭФ, но были удивлены, что выступали вы именно на российско-итальянской сессии. Что связывает «Славду» с Италией?

- С этой страной нас связывают все шаги в движении и росте нашей компании. Дело в том, что изначальный ориентир нашей компании – это высококачественное и высокоуровневое производство. Мы знаем итальянцев, как одних из лидеров этой отрасли в мире. Ориентир при создании компании у нас был на лидеров, у них мы и подсматривали, черпали технологии добычи, обработки, розлива воды.

Оборудование, которым мы сейчас пользуемся, на 90% итальянское. Сотрудничество с ними началось с изучения лидеров рынка, экскурсий на завод, где-то срисовывали те технологии, которыми они пользуются, дальше – общение с поставщиками того оборудования, которым пользуются заводы по розливу минеральной воды.

- В этом году компании «Славда» исполняется 33 года. Правда ли, что компания чуть ли не первой в России начала производить и реализовывать минеральную воду?

- Про Россию говорить не могу, но в современной истории Дальнего Востока России мы действительно были первыми, кто начал возрождать эту отрасль. Мы практически построили ее с нуля.

ЖАРА КОМПЕНСИРОВАЛА ОТСУТСВИЕ ЛЮДЕЙ

- Выступая на сессии, вы сказали, что мы живем в новой экономической реальности. Что это означает для приморского бизнеса?

- Весь мир сейчас живет в этой реальности, она была создана в результате пандемии коронавируса, и бизнес здесь не стал исключением. Прошло совсем немного времени, а экономика уже очень сильно поменялась. Наша компания, конечно, столкнулась с рядом ограничений: выпуск продукции, продажа, поставки, логистика. Все это очень сильно корректировалось в соответствии с указами президента, постановлениями правительства.

К счастью наше производство попало в разряд приоритетных, стратегически важных, и мы не останавливались ни на день. Конечно, управленческий персонал работал дистанционно. Мы, как и все, учились это делать, мне кажется, научились.

- Но ведь 2020-й год для «Славды» был весьма успешным.

- Скажу так, не худшим. С одной стороны мы поддержали уровень производства, с другой сыграло свою роль лето 2020-го, а мы очень сильно зависим от погоды. Падение, связанное с отсутствием людей, было компенсировано жарой, которая стояла на улице.

Выставочный павильон "Сделано в Приморье" на форуме. Фото: Андрей Михайлов

- С какими вызовами и проблемами вы сейчас сталкиваетесь?

- Я бы назвал это не проблемами, а задачами. Мы еще год назад были нацелены на развитие и рост рынка. Ощущаем полное падение туристического рынка. Отсутствие туристов на улицах, к которым мы тоже привязаны, так как это активный потребитель нашей воды, а их замещения не произошло. Пришлось немного свернуть программу развития. Сильно повлиял рост тарифов, мы стараемся сейчас компенсировать эти потери оптимизацией логистики и работой с партнерами.

- Насколько остро стоит проблема с ритейлерами? Готовитесь к приходу крупных федеральных сетей?

- У нас сейчас, если вы заметили, в Приморском крае уже произошло укрупнение сетей. Мы на это реагируем, как и они реагируют на нас, это взаимная политика.

- Повлияет ли глобальное удорожание всего на стоимость минеральной воды?

- Конечно, в цене растет все. Сырье и материалы, энергия, топливо. Но на сегодняшний день мы стараемся этот процесс сдерживать. Это взаимная работа с нашими поставщиками, торговыми сетями, дистрибьюторами. К сожалению, если такой рост не прекратится, то мы будем вынуждены поднимать цены. Мы готовы держаться, сколько мы можем себе это позволить. Но хотел бы попросить все государственные органы, что за нами присматривают, разбираться в причинах этого роста, а не просто заставлять не поднимать эти цены. Причем это очень просто сделать с учетом нынешних возможностей ФНС, которая прослеживает сейчас все транзакции.

НА ГОССЛУЖБУ – ПРИЗЫВАЮТ

- Как вы относитесь к идее создания города-милионника в Приморье?

- Хорошая идея, мы будем только рады такому, ведь мы зависим от количества потребителей. Чем больше будет городов-милионников рядом, тем мы будем счастливее.

Открытая студия радио «Комсомольская правда»

- Есть ли жизнь после управления регионом?

- Есть, но она уже не будет прежней, потому что я достаточно глубоко уже понимаю в процессах, которые происходят в экономике и политике региона. Я стал гораздо больше понимать чиновников и их действия, чем они обусловлены.

- Обратно не тянет?

- Провокационный вопрос. Речь идет о государственной службе, а на службу призывают. Поэтому, если призовут – обязан буду подчиниться.

- Где берете силы и энергию для ведения бизнеса?

- Пять лет вообще не занимался бизнесом, поэтому сейчас приходится прилагать определенные усилия для этого, а вся сила в минеральной воде, там и беру.

- Удалось ли в этом году завести мотоцикл?

- Мы каждый год в отпуске путешествуем на мотоциклах. Исключением был только 2020-й, когда все сидели по домам. А в этом году мы посетили Крым, глубинно его посмотрели, посетили Кавказские Минеральные Воды, горы Кавказа, Ставрополь. Конечно, ощущается нехватка времени, хотелось бы больше.

Открытая студия радио «Комсомольская правда»

- Как отдыхаете в свободное время?

- С таким шикарным летом в Приморском крае и таким началом осени мне этот вопрос кажется риторическим. Конечно море, друзья. Просто грех не пользоваться такой доступностью, ведь многие жители нашей страны этого лишены.