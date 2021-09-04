Хлеб, сыр и банные веники. За что любят Дальний Восток, показали на ВЭФ

Открытие «Улицы Дальнего Востока». Фото: Андрей Михайлов

Восточный экономический форум завершается, а вот на набережной ДВФУ все только начинается. Во всяком случае, там состоялось долгожданное открытие выставки «Улица Дальнего Востока», на которой представили свои павильоны все 11 дальневосточных регионов.

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Церемония открытия прошла 3 сентября на набережной бухты Аякс, и много на этот раз было в новинку. Начать с того, что обычно «Улицу» открывали за день или даже за два до официального старта Восточного экономического форума. Только вот в этот раз ВЭФ стартовал 2 сентября, а выставку открыли даже не на следующий день, а на следующий вечер, после пленарного заседания и захода солнца.

Открытие «Улицы Дальнего Востока». Фото: Андрей Михайлов

Открытие «Улицы Дальнего Востока». Фото: Андрей Михайлов

Еще одним важным изменением стало заочное присутствие полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Обычно именно он прогуливается вдоль павильонов и различных площадок, пробует угощения и ярко реагирует на происходящее. В этот же раз вице-премьер появился лишь в виде своего электронного изображения, чтобы передать виртуальный привет.

– В шестой раз проходит Восточный экономический форум, и в шестой раз мы собираемся на «Улице Дальнего Востока». Мы придумывали эту «Улицу» для того, чтобы каждый регион мог показать, за что любят Приморье, Чукотку, Амурскую область, Якутию, Бурятию и другие субъекты Российской Федерации, входящие в дружную семью дальневосточных регионов, – прозвучали слова Трутнева.

Юрий Трутнев выступил онлайн. Фото: Андрей Михайлов

Открытие «Улицы Дальнего Востока». Фото: Андрей Михайлов

Открытие «Улицы Дальнего Востока». Фото: Андрей Михайлов

Вместо него выставку открывал глава министерства развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Начал он с площадки «Дом на гектаре», где регионы представили то, чем они богаты, и сделали торговый ряд мастеров. Хлеба, сыры, медовые продукты и даже банные веники… Министр особенно заинтересовался продуктами с частной сыроварни и попробовал предложенный кусочек. Учитывая, что потом Алексей Чекунков больше ничего не попробует, то это можно отметить отдельно.

Алексей Чекунков на открытии «Улицы Дальнего Востока». Фото: Андрей Михайлов

Алексей Чекунков на открытии «Улицы Дальнего Востока». Фото: Андрей Михайлов

Алексей Чекунков на открытии «Улицы Дальнего Востока». Фото: Андрей Михайлов

Затем глава Минвостокразвития посетил спортивный павильон и стенд с первым люксовым авто из России. После чего отправился непосредственно на Улицу. Алексей Чекунков переходил от одного региона к другому довольно быстро, по дороге успевая переговорить по телефону, дать комментарий журналистам и, конечно, пообщаться с коллегами. Во время осмотра он по большей части слушал и в конце делился коротким комментарием, мол, да, замечательно подготовили площадку.

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Экскурсию по Приморью для Алексея Чекункова проводила вице-губернатор края, председатель правительства Вера Щербина, а помогали ей кураторы отдельных стоек павильона. Министру рассказали про книгу «Встреча в тайге», которую переиздали спустя 50 лет после печати, но уже с дополненной реальностью, про местные разработки, например, инвалидное кресло, про фильмы, отражающие глубинный дух региона.

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Открытие «Улицы Дальнего Востока». Фото: Андрей Михайлов

Просмотр всех павильонов занял два часа. Признаться, если сравнивать их с предыдущими годами, то в этот раз они уступают в масштабе. Оно и не удивительно – в условиях пандемии и ограничений это уже почти геройский поступок: приехать сюда, привезти творческие коллективы и предложить что-то интригующее. И все же, несмотря на это, регионы показали себя довольно ярко, красиво и звучно.

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Уже после того, как Алексей Чекунков прошел от Камчатки до Магаданской области, корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с министром.

Алексей Чекунков на открытии «Улицы Дальнего Востока». Фото: Андрей Михайлов

– Улица мне очень понравилась. Во-первых, абсолютно разные павильоны. Во-вторых, очень креативный подход, каждый самовыразился на 200%. Я даже немного задумался, что мы свои доклады о результатах нашей работы, о планах, возможно, еще делаем не так ярко и креативно, как показали пример наши регионы. Поэтому будем учиться, не только помогать им субсидиями, регулированием, мерами поддержки, но и мы будем питаться у наших регионов креативом и тем, как смотреть на свою работу и как смотреть в будущее, – комментирует Алексей Чекунков. – Я здесь с 2015 года, я был на всех ВЭФах. Был на других «Улицах Дальнего Востока», но эта – более перманентная, мы надеемся, что большинство из павильонов сохранятся, и жители смогут приходить. И здесь университет, для студентов набережная это потрясающая часть пространства ДВФУ, и Улица делает эту среду еще более интересной и комфортной.

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Еще 4 сентября Улица Дальнего Востока открыта только для участников форума, уже 5 и 6 сентября – для всех желающих, а на 7 сентября запланирован социальный день, то есть выставку посетят специально организованные группы. Для того чтобы попасть на выставку, нужно пройти регистрацию на сайте. Желающий получит на почту письмо с уникальным QR-кодом, который надо будет показать на входе на телефоне или в распечатанном виде.

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

Выставка «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Фото: Андрей Михайлов

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