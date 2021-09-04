АО «Восточный Порт» и АО «РЖД Бизнес Актив» договорились на ВЭФ о сотрудничестве в области развития контейнерных перевозок

Фото: АО «Восточный Порт»

В рамках проходящего во Владивостоке VI «Восточного экономического форума» подписан «Меморандум о намерениях» между компаниями АО «Восточный Порт» и АО «РЖД Бизнес Актив» (контейнерный оператор, структура ОАО «РЖД») о сотрудничестве в области развития контейнерных перевозок с использованием морского порта АО «Восточный Порт». Церемония подписания меморандума состоялась на площадке объединённого выставочного стенда Министерства транспорта РФ, УГМК-Портовые активы и АО «Восточный Порт». Документ о намерениях сторон скрепили подписями управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и генеральный директор АО «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев.

Фото: АО «Восточный Порт»

Целью меморандума является развитие контейнерных перевозок во внутрироссийском и международном сообщении с использованием инфраструктуры морского контейнерного терминала АО «Восточный Порт». На долгосрочной основе стороны договорились содействовать созданию совместных высококачественных современных сервисов по перевозкам грузов в контейнерах, призванных обеспечивать потребности представителей российской и мировой бизнес-среды, а также реализовывать транзитный потенциал Российской Федерации.

Фото: АО «Восточный Порт»

В рамках своей компетенции «Восточный Порт» и «РЖД Бизнес Актив» будут обмениваться опытом и аналитическими данными для максимально эффективного развития совместного сервиса: АО «Восточный Порт» в части морского, а АО «РЖД Бизнес Актив» – в части железнодорожного транспорта. Также компании договорились о совместном привлечении морских перевозчиков для активного развития нового Контейнерного Терминала АО «Восточный Порт».

Фото: АО «Восточный Порт»

– Для практической реализации настоящего меморандума вместе с компанией «Восточный Порт» мы планируем разработать и заключить двустороннее соглашение. В данном документе, в том числе, будет предусмотрено устойчивое развитие Контейнерного Терминала, а также качественные и объемные показатели совместного сервиса, к которым мы с «Восточным Портом будем стремиться, разрабатывая и реализовывая конкретные мероприятия в соответствии со своими компетенциями, – отметил генеральный директор АО «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев.

Фото: АО «Восточный Порт»

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