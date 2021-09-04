«Нужен эскалатор»: толпы людей пришли оценить новую достопримечательность во Владивостоке на вершине сопки

Фото: Анастасия Котлярова

С этого дня главная видовая площадка Владивостока находится больше не на Орлиной сопке или проспекте Красоты, а на противоположной стороне бухты Золотой Рог. Вершина сопки Бурачка, на которую раньше можно было подняться не во всякой обуви, изменилась до неузнаваемости. Теперь под заброшенной водонапорной башней есть парковка и благоустроенная площадка, от нее наверх ведет лестница – к площадке, с которой открывается потрясающий вид.

Фото: Анастасия Котлярова

Отсюда можно любоваться одновременно и бухтой Золотой Рог, и бухтами Диомид и Улисс, хорошо видны вантовые мосты, Русский остров и остров Елены.

В 2018 году за благоустройство сопки проголосовали сами жители Владивостока. Но строители появились только летом этого года, так что работы еще не окончены. Что тут уже есть: видовая площадка и лестница к ней – все вызывающе красного цвета, также установили малые архитектурные формы, освещение, систему видеонаблюдение с распознаванием лиц.

Фото: Анастасия Котлярова

«Проект очень интересный и сложный. Для нас это первый опыт создания общественного пространства на скале. Было тяжело, так как всё делали вручную, поднять тяжелую технику сюда просто невозможно. Мы старались. Думаю, жителям понравится. Впереди у нас ещё обустройство подъездной дороги, парковки, высадка деревьев и продолжение строительства тропы и видовой площадки», – сказал главный архитектор и директор студии Bricks Асад Кадыров.

Фото: Анастасия Котлярова

Горожанам место понравилось. Хотя подъем даже по лестнице многим дается сложнее, чем кажется. «Нужен эскалатор», - вздыхают некоторые. Кроме того, любоваться видами в толпе людей не очень удобно, но оно и понятно - пока место новое, людей много. Зато в день открытия повезло с погодой. Тем более что воздух во Владивостоке особенно прозрачен именно в сентябре, это знает каждый фотограф. Так что если не знали, куда сходить – вот вам отличный вариант.

Фото: Анастасия Котлярова

Как отметил заместитель главы Владивостока Азат Ислаев, по сравнению с прошлым году финансирование на благоустройство общественных пространств Владивостока увеличено в 2,5 раза. Благодаря этому уже в ближайшие дни начнется благоустройства Покровского парка, первый этап в парке Минного городка, создание вело- и беговых дорожек на Русском острове.

Уже завтра, 5 сентября, во Владивостоке будет сдан ещё один объект. Это лестница на улице Тунгусской. И это не просто лестница, а благоустроенная пешеходная зона с площадками для отдыха. Впереди также сдача двух прибрежных территорий – на улице Татарской и на Второй Речке. Готовят к сдаче строители и второй этап благоустройства Матросского сквера, а также сквера Комсомольцев.

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