Новый вертолет, робот Адам и Владимир Арсеньев: что есть в павильоне Приморья на «Улице Дальнего Востока»

Павильон Приморского края. Фото: Андрей Михайлов

«Улица Дальнего Востока» позволяет гостям познакомиться с соседями, выяснить, чем же они богаты, чуточку больше узнать про дальневосточные земли и может даже запланировать свой отпуск, найти новое хобби или ознакомиться с экономическим потенциалом регионов. И все же самое интересное — лучше узнать свой родной край, посмотреть со стороны, чем же гордятся земляки. «Комсомолка» рассказывает, что интересного есть в павильоне Приморья на знаменитой выставке VI Восточного экономического форума.

Видовая площадка на крыше. Фото: Андрей Михайлов

Площадка Приморья — это целый комплекс небольших павильончиков. На правах хозяина край решил взять количеством. Главное здание в форме ракушки, магазин «Сделано в Приморье», туристско-информационный центр стоят на набережной в одном ряду с другими регионами, а вот вертолет с завода «Прогресс» из Арсеньева и спортивный павильон разместились чуть поодаль.

Приморский павильон. Фото: Андрей Михайлов

ГЛАВНЫЙ МИНИМАЛИСТ

Пройти мимо основного павильона Приморья сложно. Во-первых, перед ним, вдоль набережной, разместились жемчужины – круглые белые шары, на которых мы видим такие знакомые города: Владивосток, Уссурийск, Арсеньев, Партизанск, Артем и так далее. Рядом с каждым названием — рисунок, отражающий суть населенного пункта или же его душу. И больше всех привлекает внимание Дальнегорск, на шаре которого изображено… НЛО. Почему авторы выбрали именно такую ассоциацию? Возможно, ответ на вопрос кроется в рассказе от проекта «Голоса внутри», участники которого устраивают иммерсивные прогулки.

Ночное Приморье. Фото: Андрей Михайлов

Сам главный павильон привлекает внимание своим минимализмом. Одна сторона «ракушки» сделана из черного стекла, обратная — «обшита деревянным заборчиком». И если павильоны той же Камчатки, Магадана или Еврейской автономной области привлекают необычными формами и яркими цветами, но в Приморье ставка на сдержанный стиль.

Видовая площадка на крыше. Фото: Андрей Михайлов

Рядом, на улице, кафе, в котором можно зарядиться стаканчиком кофе или посмотреть концерт.

Кафе для гостей. Фото: Андрей Михайлов

Внутри павильон — международный терминал — условно поделен на несколько зон. Основное пространство — это про промышленный потенциал региона, или же зона науки. В информации на стендах прослеживается экологическая тема. Слева от входа можно отправиться на одну из шести экскурсий по ВМТП, помогут в этом очки виртуальной реальности. Справа — «Восточный Порт», тут рассказывают о достижениях стивидоров. Рядом с этой стойкой разместитесь несколько электронных стендов НЗМУ — Находкинский завод минеральных удобрений.

Восточный Порт. Фото: Андрей Михайлов

На стенах павильона расписаны популярные места Владивостока и Приморья, а на стендах рядом представлена полезная информация. На одном рассказывают о проекте, благодаря которому можно на порядок удешевить подъем затонувших кораблей и судов. Есть даже наглядный макет с белыми шариками, условно поднимающими со дна моря очередное плавредство. Тут же представляют новые суперлегкие коляски для инвалидов. Ей просто управлять даже тем, у кого проблемы с руками. Секрет кроется в материале для производства. Кстати говоря, сейчас производители запускают набор пилотов, которые будут в течение года тестировать изготовленные под них коляски. После испытаний коляски останутся волонтерам.

Суперлегкие коляски для инвалидов. Фото: Андрей Михайлов

Напротив этих выставочных мест — робот Адам. Благодаря своему создателю Александру Ганюшкину, он умеет говорить, двигаться, повторять за человеком, брать небольшие предметы, опознавать лица и выражать свои эмоции. А потому в павильоне он главная звезда.

Робот Адам. Фото: Андрей Михайлов

Последняя зона основного павильона рассказывает о нашем родном крае, его истории и его главном первооткрывателе. Здесь на стенде представлены три первых тома из полного собрания сочинений Владимира Арсеньева. В восьми книгах напечатают абсолютно все исследования известного путешественника. Таких изданий еще не существует, эти же окажутся на прилавках книжных магазинов в будущем году, в честь 150-летия со дня рождения Владимира Клавдиевича.

Приморский павильон. Фото: Андрей Михайлов

Три тома уже напечатаны. Фото: Андрей Михайлов

Зал имени Арсеньева. Фото: Андрей Михайлов

Рядом со стендом с книгами оказалась зона для отдыха. Здесь можно посмотреть один из трех фильмов: о самом Арсеньеве, о коренных народах территорий и о знаменитом национальном парке «Земля леопарда».

После осмотра или вместо него все желающие могут пройти на видовую, лестница на второй этаж расположилась с обратной стороны от моря.

Сделано в Приморье. Фото: Андрей Михайлов

СПУТНИКИ ПРИМОРЬЯ

Рядом с павильоном нашего края стоит магазин «Сделано в Приморье». Здесь можно посмотреть и приобрести на натуральные, можно сказать природные, продукты и вещи. Настенные часы из дерева, маски из трепанга, футболки с тиграми, поделки, мед, чай, сиропы, жир медведя — выбор богат.

Сделано в Приморье. Фото: Андрей Михайлов

Сделано в Приморье. Фото: Андрей Михайлов

Сделано в Приморье. Фото: Андрей Михайлов

Сделано в Приморье. Фото: Андрей Михайлов

Позади павильона расположился Туристско-информационный центр. Здесь придумывают, разрабатывают и тестируют различные маршруты, которые потом жителям и гостям Приморья предлагают в турфирмах. Именно благодаря ТИЦ в любом уголке России знают название нашего региона. На площадке можно быстро познакомиться с краем, его красотами и разнообразными маршрутами. А еще здесь можно сделать забавную фотографию на фоне одного из пейзажей Приморья.

ТИЦ. Фото: Андрей Михайлов

Фото на память. Фото: Андрей Михайлов

Еще одной площадкой обязательной для посещения должен стать вертолет Ка-62. Этот действующий экземпляр собрали на заводе «Прогресс» в Арсеньеве. Махина весом почти в семь тонн подходит как для гражданских целей (на нем можно перевозить до 15 пассажиров), так и для медицинских (в салон вместо сидений можно установить медицинский модуль). Выглядит «птичка» впечатляюще! И как рассказал журналистам разработчик вертолета Дмитрий Канаев, уже совсем скоро начнется массовое производство и реализация. Первые начнут летать именно в Приморье.

Вертолет Ка-62. Фото: Андрей Михайлов

За вертолетной площадкой можно увидеть спортивный павильон от министерства спорта Приморья «Спорт — норма жизни». Здесь есть музейная площадка, интерактивные зоны спортивных активностей (тир, лук со стрелами и мишенью, симуляторы разных видов спорта). Также запланированы разные мастер-классы и игры.

Робот Адам. Фото: Андрей Михайлов

Предлагаем отправиться на набережную кампуса ДВФУ на Русском острове и самостоятельно исследовать наш родной край. Выставка «Улица Дальнего Востока» открыта для всех желающих в ближайшие три дня по предварительной регистрации. Заключительный день работы, 7 сентября, будет социальным - для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.

Ночное Приморье. Фото: Андрей Михайлов

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