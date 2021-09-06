Соединить море, железную дорогу и авиа доставку в едином комплексе в Приморье планирует Почта России

Максим Костин в Открытой студии «Комсомольской правды» на ВЭФ

Гостем Открытой студии «Комсомольской правды» на площадке VI Восточного экономического форума стал Максим Костин, директор макрорегиона Дальний Восток «Почты России». Он рассказал о том, как компания развивает свою сеть и улучшает качество услуг в дальневосточных регионах с помощью беспилотников, новых хабов и активной молодежи.

ТЕХНОЛОГИИ НА МИРНОЙ СЛУЖБЕ

- Максим Георгиевич, спасибо, что уделили время прямо в разгар форума. Какую повестку отработала Почта на форуме?

- Мы уже встретились с губернатором Сахалинской области. Обсудили не только развитие почтовых отделений, но и важный для нас проект – перевозки через морскую переправу Ванино-Холмск. «Почта России» имеет право безвозмездно и вне очередей пользоваться правом проезда. Таких морских переправ в России всего две, и одна из них на Дальнем востоке.

Реализован ряд соглашений с Камчатским краем. С Камчаткой речь шла о наших беспилотниках. Договорились, что будем базировать их в поселке Тиличики, поскольку это не аэродром совместного базирования, а свободный аэродром, и более короткие «плечи» перевозок. Планируем, что в будущем году мы будем доставлять почту камчадалам в северные районы с помощью такой авиации.

- Беспилотники? Заинтриговали.

– Это машина на базе вертолета, подготовленная компанией «Вертолеты России». Мы сейчас протестировали ее на Чукотке, она показала себя успешно. Доставляет 70 кг груза на расстояние до 400 км.

- Почту доставляет беспилотник? Думаю, для многих это в диковинку, это будет шокировать, удивлять.

- В первую очередь, удивлять скоростью доставки, поскольку не секрет, что сейчас в отдаленные регионы Камчатки, Чукотки, Якутии, Магаданской области посылки доставляются с различной частотностью с учетом погодных условий. И мы накапливаем грузы, чтобы обеспечить загрузкой, например, вертолет Ми-8. Его грузоподъемность около 4 тонн.

- В Приморском крае планируется что-то подобное?

- Актуально делать такую доставку там, где нет наземного сообщения. Это все-таки больше относится к Чукотке, Камчатке, Магаданской области и Якутии. В Приморье с учетом очень развитой инфраструктуры практически до любого поселка мы доставляем корреспонденцию, посылки и товары наземным транспортом. Это дешевле, и это также быстро, как и беспилотниками.

Но я думаю, что беспилотники – это проект не каких-то частных территорий. Конечно, мы пилотируем его в самых сложных условиях – и климатических, и географических. И не секрет, что беспилотнику нужна еще устойчивая интернет-связь.

- Получается, что будущее уже рядом. Хотя звучит как фантастика.

- Грузовые беспилотники существуют уже достаточно давно. Вопрос в том, что они не эксплуатировались в гражданских целях.

Директор макрорегиона Дальний Восток «Почты России» Максим Костин

ЭКОНОМЯ ВРЕМЯ

- С какими вызовами на Дальнем Востоке встречается Почта России? Какая помощь, какое взаимодействие с региональными властями сейчас необходимо?

- Мы сейчас активно общаемся со всеми нашими регионами, работаем над развитием сети почтовой связи. Нам не принадлежит вся сеть, и сейчас мы занимаемся тем, что переводим ее на баланс Почты России для того, чтобы иметь возможность в будущем, в 2022 – 2023 годах, осуществлять там ремонтные работы, улучшать условия труда наших работников и предоставлять современный сервис для наших клиентов во всей сети на Дальнем Востоке.

- Кстати, сервис растет, и это заметно в деталях. Например, в отделениях можно увидеть таблички «если в очереди больше 10 минут, сообщите нам об этом». Правда, я не видел, чтобы этим кто-то пользовался.

- Пользуются и активно. Мы ведем статистику по всем очередям в наших отделениях, и стараемся бороться с этой ситуацией, с этим неудобством, когда клиенты вынуждены ждать больше 10 минут.

- Но я честно скажу, больше 10 минут в очередях уже не стою.

- Разные операции существуют у нас, и зачастую наши клиенты сами проводят больше времени, чем мы рассчитываем на наших окнах, общаясь с нашими операторами, покупая различные услуги и узнавая о новых возможностях почты.

- Почта России на полях ВЭФ провела встречи не только с властью, но и с бизнесом. Какие проекты обсуждались, и что они дадут клиентам почты?

- С «Трансконтейнером» мы думаем над тем, чтобы перевозить почту в почтовых контейнерах. Ведутся сейчас работы и разработки над созданием такого контейнера, который бы позволял по пути следования поезда снимать груз на различных станциях. С DNS – это взаимодействие в части нашей почтовой сети. Мы бы хотели быть полезны не только как логистическая компания, но и как возможность расширить сеть продаж на территории всей России. Мы могли бы дать возможность этой торговой сети найти своих клиентов не только на территории крупных городов и поселков, но и в небольших населенных пунктах Дальнего Востока. С «Доброфлотом» - уникальный проект. В 2019 – 2020 году мы провели эксперимент по доставке рыбных консервов по социальной цене совместно с программой «Приморская рыба». Проект был успешный, и сейчас мы договорились о том, чтобы продукция компании была представлена во всех отделениях Почты России.

Мы в целом стремимся к тому, чтобы в дальневосточных отделениях, да и не только в дальневосточных, были представлены приморские и дальневосточные производители товаров.

- Получается, что в сотрудничестве самые разные задачи можно решать легко.

- И выгодно!

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

- В июле состоялся тестовый запуск Логистического почтового центра в Хабаровске. В других регионах Дальнего Востока будут эти проекты реализовываться?

- В следующем году мы построим Логистический центр на Чукотке. Этот центр нацелен на то, чтобы модернизировать нашу существующую инфраструктуру, сделать ее современной, комфортной для работников.

Логистический центр в Хабаровске – это авиационный почтовый хаб, который мы ввели в эксплуатацию в тестовом режиме. Это суперсовременный логистический центр, в котором автоматизированы процессы сортировки, обработки почты. Мы сегодня подписали соглашение с Хабаровским аэропортом, которое позволяет нам расширить сотрудничество и открыть для нас контролируемую зону аэропорта для того, чтобы избежать нескольких перегрузок в терминале. То есть почта будет поступать с борта воздушного судна непосредственно к нам, минуя коммерческий терминал аэропорта. Логистический центр сделает обработку почты оперативной, точной и фактически исключит возможность ошибок и потерь, которые все-таки иногда бывают.

- В Приморье планируется такой центр?

- Такой центр планируется. Как раз, когда начнут развиваться договоренности с «Трансконтейнером». У нас из Приморья уходит ежедневно не просто вагон, а целый поезд, который везет 200 тонн грузов в день по всей России. И, соответственно, мы нацелены на создание железнодорожной и авиационной инфраструктуры в Приморском крае. Наш план - соединить море, железную дорогу и авиадоставку в едином комплексе.

- Строительство в Приморье города Спутник и увеличение количества жителей во владивостокской агломерации до миллиона, что сейчас активно обсуждается на полях ВЭФ, выстраивается в ваши планы?

- Да, мы в диалоге и с главой города, мы в диалоге с губернатором Приморского края. И, конечно, мы будем расширять не только онлайн инфраструктуру и логистические центры, но и наши классические отделения связи. До конца года на территории России мы установим 5 тысяч почтоматов – автоматических устройств, которые будут позволять выдавать посылки в близлежащих торговых центрах, магазинах, консьерж-зонах, не прибегая к работе операторов. И в первом подходе мы установим во Владивостоке и в Хабаровске, их установят в торговых центрах. На первом этапе установим в Хабаровске – 23 почтомата, во Владивостоке – 26 почтоматов. В перспективе в каждом из этих городов будет по 150 почтоматов.

- Я заметил, что в Почте России сейчас очень омолодился персонал. Мне показалось, или такая тенденция есть? Молодежь помогает двигаться дальше с большей энергией?

- Молодежь всегда стимулирует более опытный персонал, она активна. А Почта для молодежи – это перспективный работодатель, у нас можно начать свою профессиональную деятельность, наработать опыт коммуникаций, работы с документами, с клиентами. Мы стабильно выплачиваем заработную плату, социальный пакет. Логистика, а Почта – национальный логистический оператор, - одна из самых перспективных отраслей, на этом ВЭФ неоднократно отмечали, что логистика – новая нефть. Молодежи стоит задуматься.

«Почта России» на экономическом форуме Фото: Александр ГЛУЗ

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