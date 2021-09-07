Подробности строительства комплекса во Владивостоке за 20 миллиардов: чем новая концепция отличается от предыдущих

Дерево, камень и стекло будут основными материалами интерьера | Фото: пресс-служба Стройтрансгаз

В центре Владивостока появятся филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи и Мариинского театра. Музеи и театр разместят в новом комплексе на сопке Орлиное гнездо, строительство которого обойдется в 20 миллиардов рублей. Его сдача запланирована на 2023 год.

Новый комплекс включит в себя три корпуса: образовательный, концертный и музейный. Концертному залу уделили особое внимание. Изначально он был рассчитан на 950 мест, однако, исходя из новой концепции, он был увеличен до 1300 мест. Вместе с этим увеличили и площадь самой сцены.

Внешний вид здания менялся уже 4 раза | Фото: пресс-служба Стройтрансгаз

Подчеркивается одна важнейшая деталь, которая выделит комплекс на фоне других — крыша. Она будет выполнена таким образом, что каждый желающий сможет попасть на смотровые площадки, поднимаясь по ступенькам от основания комплекса до его верха.

В новом проекте изменился не только внешний вид самого здания, но и окружающая среда. Разработчики уверяют, что мощение выполнят исключительно из натуральных материалов, а по периметру будут высажены те растения, которые встречаются в Приморском крае.

С этажей повыше обещают живописные виды на историческую часть Владивостока | Фото: пресс-служба Стройтрансгаз

Строительство нового комплекса на сопке Орлиное гнездо рассчитано не только на приятный досуг жителей Владивостока и просвещение, но и на укрепление связей с соседними азиатскими странами, поскольку комплекс носит статус в том числе туристического центра.

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