В центре Владивостока построят комплекс за 20 миллиардов. Его внешний вид меняется уже четвертый раз

Новый проект Театрально-музейного комплекса. Фото: Андрей Михайлов

Театрально-музейный комплекс, который планируется возвести на сопке Орлиная во Владивостоке, снова поменял свой облик. На ВЭФ-2021 презентовали новый проект культурного центра, и это уже четвертое изменение планов за последние несколько лет. Однако в этот раз дело обещают довести логического завершения. По крайней мере, 3 сентября две крупные компании из России и Китая заключили соглашение о сотрудничестве и взяли на себя обязательства по реализации проекта.

Чехарда с проектами начиналась так: в 2018 году, после того, как на Орлиной сопке снесли корпуса бывшего ДВГТУ и расчистили площадку, конкурс выиграла архитектурная группа Asymptote Architecture под руководством американца Хани Рашида. Многие жители города тогда сравнили его проект с «вентилем» из-за причудливой брутальной формы.

Проект Asymptote - вид со стороны проспекта Красоты. Фото: эскиз музейно-театрального комплекса от Asymptote Architecture

Спустя год дизайнерское решение пересмотрели, отдав разработку концепции будущего центра притяжения туристов и горожан архитектурной мастерской SPEECH, который руководит Сергей Чобан. Именно его макет с двумя фуникулерами презентовали на ВЭФ-2019. Однако спустя некоторое время после форума первоначальную идею снова вернули, без объяснения причин.

Проект архитектурного бюро SPEECH с видом на видовую Орлиное гнездо. Фото: эскиз музейно-театрального комплекса от SPEECH

И вот наступил ВЭФ-2021, где про Музейный комплекс на Орлиной сопке снова вспомнили. Но каково же было удивление гостей форума, когда они увидели опять совершенно новый, не похожий на предшественников проект. На этот раз постаралась норвежская фирма Snøhetta, известная во всем мире своими масштабными и впечатляющими работами.

Ради комплекса на Орлиной сопке снесли корпуса университета. Фото: Андрей Михайлов

По планам, комплекс на Аксаковской представит из себя архитектурный ансамбль из трех зданий. Это музейный, образовательный и концертный центры. Согласно проекту, здесь размесятся филиалы крупнейших музеев страны. Для строительства ранее был специально создан фонд «Национальное культурное наследие». Генподрядчиком на Орлиной, как и на Русском острове, где возводят культурно-образовательный центр, выступает известная российская строительная компания «Стройтрансгаз». Которая заключила на полях ВЭФ было соглашение о сотрудничестве в реализации проекта музейного и театрально-образовательного комплекса с ООО «КитайСтрой» – российское представительство ведущей строительной компании Поднебесной. Договор подписали генеральный директор АО «Стройтрансгаз» Владимир Лавленцев и генеральный директор ООО «КитайСтрой» Лу Хао.

Это уже третий радикально новый проект. Фото: Андрей Михайлов

– ООО «КитайСтрой» выступает субподрядчиком на всех этапах строительства объекта на Орлином гнезде до сдачи объекта в эксплуатацию в конце 2023 года. Базовая стоимость контракта предварительно оценивается сторонами в 20 миллиардов рублей, – сообщила пресс-служба компании «Стройтрансгаз».

В 2021 году на Орлиной сопке снова появилась техника и закипела работа Фото: Сергей БАЛАНОВ

Самое интересное во всей этой чехарде проектов, что работы на Орлиной сопке кипят уже несколько месяцев. По какому проекту они строят, не понятно.

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