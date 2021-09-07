Точка притяжения спортсменов всей страны: во Владивостоке началось строительство ледовой арены для керлинга

Керлинг-центр откроют в Приморье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке началось строительство керлинг-центра, первый камень в основании которого был заложен еще во время ВЭФ в 2019 году. Именно тогда возникла идея возвести в столице Приморья ледовую арену для динамичного спорта, который в последнее время активно развивается. По плану, новый объект станет неким центром притяжения спортсменов со всей страны и послужит тренировочной базой для подготовки к соревнованиям сборной России.

Центр керлинга расположится вблизи Нагорного парка, который недавно торжественно открылся на улице Шилкинская. Заброшенная ранее и засоренная территория превратилась в благоустроенное общественное пространство, которое уже полюбилось многим.

Сейчас на месте будущего центра ледовых видов спорта уже начались работы, сдать объект планируется в конце 2022 года. Деньги на строительство выделяются из краевого и федерального бюджетов. Инициативу по созданию керлинг-центра во Владивостоке поддержал Владимир Путин.

– Это будет крытый каток с современными технологиями и площадью около 5 тысяч квадратных метров. Арена включит пять дорожек, четыре раздевалки, два спортивных зала и зону общественного питания. Все это позволит на льду арены принимать спортивные секции детей и взрослых, – поделился президент всероссийской федерации керлинга Дмитрий Свищев.

Стоит отметить, что во время ВЭФ-2021 керлинг тоже не остался без внимания. В столице Приморья прошли соревнования среди смешанных пар WCT Pacific Cup, которые смогли посетить все желающие.

Покорять лед приморский столицы приехали такие титулованные спортсмены, как двукратные чемпионы мира Дороттья Паланча и Жолт Киш из Венгрии, трехкратная чемпионка Европы, четырехкратный призер чемпионатов мира Кира Езех в паре с Алексеем Стукальски. Участниками этапа также стали призеры чемпионата мира Анастасия Москалева и Александр Еремин. Напарником двукратной чемпионки Европы, пятикратного призера чемпионатов мира Анны Сидоровой выступил швейцарец Маттиас Перре.

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