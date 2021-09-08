Форум как праздник: что открыли во Владивостоке в дни ВЭФ

В городе открыли сразу несколько общественных пространств, где теперь нет отбоя от посетителей. Фото: Анастасия Котлярова

За эти дни в дальневосточной столице состоялось сразу несколько знаковых открытий, о которых стоит упомянуть.

«Сухой» фонтан

Открытие светомузыкального фонтана на центральной площади Владивостока было настолько долгожданным, что превратилось в большой праздник. Объект запустили символическим нажатием на кнопку, а дальше началось: концерт популярных групп, выступление солистов Мариинского театра, фейерверк и уникальное шоу, которое проецировалось на сам фонтан. Кстати, из более чем 20 фонтанов, которые построили по всей стране на деньги Сбербанка, подобные шоу можно устраивать только во Владивостоке.

«Сухой» фонтан получился даже лучше, чем многие ожидали, и теперь горожане специально едут в центр погулять по площади, уварачиваться от струй или просто пофотографироваться. А от детей и вовсе отбоя нет. Мэр города Константин Шестаков пообещал, что следующий этап – благоустройство всей центральной площади. Администрация Владивостока организует голосование за несколько вариантов проекта.

Фото: Андрей Михайлов

«Лестница-чудесница»

Вертикальным забегом вверх по ступеням открылось еще одно общественное пространство во Владивостоке - лестница на улице Тунгусской, 69. Администрация города смогла создать не просто лестницу между домами, расположенными на разных уровнях сопки, а полноценное общественное пространство – с уличным освещением и несколькими видовыми площадками.

На площадках установили скамейки, сверху открывается замечательный вид на город и бухту Золотой Рог. Такие островки с лавочками еще и очень важны для отдыха, ведь преодолеть 203 ступени для многих людей не просто. Лестница снабжена перилами и обшитыми деревом ограждающими стенами, которые тут же облюбовала детвора, да и взрослые тоже, используя в качестве лавочек.

Фото: Анастасия Котлярова

«Умная парковка»

В других случаях, как правило, поступали традиционно – разрезали красную ленту. Например, при открытии первой в городе «Умной парковки» на 30 машин на улице Светланской, в районе остановки ДВГТУ. Что в ней такого умного? Парковка работает по корейским технологиям с помощью искусственного интеллекта, по всей территории установлены камеры и датчики, они облегчают водителю поиск свободного места, а через приложение можно будет забронировать место и оплатить его. Система распознает номерные знаки авто, поэтому оплаченную парковку не смогут занять - шлагбаум просто не откроется.

Это плотный проект корейской корпорации, представитель которой пообещал на ВЭФ, что сотрудничество с властями Владивостока продолжится.

«Совсем скоро здесь состоится еще одно событие – на этот раз мы будем открывать сам Матросский сквер, где сейчас завершается второй этап благоустройства. Мы убеждены, что парковка будет пользоваться спросом», – отметил глава Владивостока Константин Шестаков, перерезая красную ленту.

Кроме того, из Матросского сквера делают прямой выход к набережной Цесаревича. Так что это будет еще одна городская точка притяжения.

Фото: Анастасия Котлярова

Университет в погонах

Одно из старейших и красивейших исторических зданий Владивостока – на Суханова, 8, - во время ВЭФ стало снова обитаемым. В нем открылось новое учебное заведение: Университет Прокуратуры РФ. Создан он по приказу генерального прокурора России Игоря Краснова в ноябре прошлого года, несколько месяцев шла реконструкция здания и вот – все готово. Успели к началу учебного года и к ВЭФ.

Здесь будет проводиться целевое обучение будущих сотрудников прокуратуры, а также переподготовка и повышение квалификации кадров. Уже проведен первый набор студентов – 1 сентября 30 первокурсников со всего Дальнего Востока сели за парты в аудиториях. В дальнейшем набор будет расти. Сюда смогут поступить ребята из любого региона страны, хотя, безусловно, вуз будет более интересен именно для дальневосточников.

Кстати, глава Владивостока Константин Шестаков уже встречался с и. о. директора университета и обсуждал планы сотрудничества на ближайшее время и перспективу. Он выразил надежду, что многие выпускники этого учебного заведения – и местные, и приезжие - останутся здесь жить и работать.

Фото: Анастасия Котлярова

Хранители памяти

Касались в эти дни и темы войн, причем не только Второй Мировой. Так, во Владивостоке рядом с 30-м причалом разбили небольшой сквер и открыли памятный знак в честь моряков, погибших в сражении в Цусимском проливе 27 мая 1905 года. Белые птицы над гранитными волнами. Подобные памятные знаки установлены в Кронштадте и Санкт-Петербурге, а также в префектуре Симанэ на острове Хонсю.

Инициатором установки знака стал местный предприниматель, но многие общественные организации и администрации идею поддержали и помогли воплотить. Предполагается, что здесь каждый год будут чтить память моряков. Ведь в том сражении русская эскадра была уничтожена, погибло и утонуло более 5 тысяч человек.

Фото: Анастасия Котлярова

Реликтовый сквер

К созданию этой достопримечательности участники Восточного экономического форума причастны непосредственно. Первые 100 саженцев реликтовых растений в сквере на Русском острове высадили первые лица регионов, федеральных министерств и крупных компаний. Сквер находится на участке ландшафтно-парковой зоны на берегу бухты Аякс.

Реликтовые деревья, такие как магнолия Зибольда, тис остроконечный, абрикос маньчжурский, рододендрон Шлиппенбаха, можжевельник и многие другие, украсили территорию ДВФУ и положили начало проекту сада «1000 деревьев». Кураторство над этим проектом взял Ботанический сад ДВО РАН. Первую часть проекта «Реликтового сквера» реализуют в этом году, а в 2022 году на смежной территории появится целый парк – еще 900 реликтовых растений.

Фото: фотобанк ТАСС и Росконгресс

Видовая на Бурачка

И напоследок самое интересное. Отныне главная видовая площадка Владивостока находится больше не на Орлиной сопке или проспекте Красоты, а на противоположной стороне бухты Золотой Рог. Вершина сопки Бурачка, на которую раньше можно было подняться не во всякой обуви, изменилась до неузнаваемости. Благодаря администрации Владивостока под заброшенной водонапорной башней теперь есть парковка и благоустроенная площадка, от нее наверх ведет лестница – к площадке, с которой открывается потрясающий вид. Отсюда можно любоваться одновременно и бухтой Золотой Рог, и бухтами Диомид и Улисс, хорошо видны вантовые мосты, Русский остров и остров Елены.

Объекты покрасили в вызывающе красный цвет, что привлекает еще больше внимания. В итоге сейчас здесь огромное количество людей, даже по ночам. Здесь есть все, что надо: освещение, парковка, лавочки, точка питания, система видеонаблюдения с распознаванием лиц. Впереди у нас ещё обустройство подъездной дороги, парковки, высадка деревьев и продолжение строительства тропы и видовой площадки.

Фото: Анастасия Котлярова

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