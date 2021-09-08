Какой погоды ждать на этой неделе? Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Осень постепенно вступает в свои права в Приморье. По законам природы в одних районах холодает чуть раньше, в других – позже. Но уже даже на побережье ощущается легкое дыхание сентября. И, конечно, все знают, что после дождей в сентябре погода в Приморье переключается с летней на осеннюю. Кому и когда доставать ветровки и толстовки? О погоде на ближайшее время и о том, когда же нам ждать холодов, рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

ДОЖДИ И ДОЖДИКИ

Сегодня прошли небольшие дожди, за ночь небольшие осадки вылились в восточных и южных районах Приморья. Одни атмосферные фронты покидают край, но уже совсем скоро, в пятницу, к региону подойдут новые атмосферные фронты. Из-за этого на Приморье вновь прольются дожди, более сильные, чем во вторник и среду. Но, как отметила Марина Парфенова, нельзя сказать, что это будут катастрофически сильные осадки, из-за которых надо будет объявлять штормовое предупреждение.

Во Владивостоке тоже будет дождь, от небольшого до умеренного. Осадки начнутся в пятницу, 10 сентября, в ночь на 11 продолжатся. Есть вероятность, что все закончится с утра.

ДВЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Пока что в Приморье погода еще замечательная, особенно на юге и востоке, здесь +21…+24 градуса, ночью на этой неделе +16…+18.

– Но после прохождения атмосферных фронтов немного упадет температура воздуха в северных и центральных районах Приморья. В понедельник наш край поделится на две климатические зоны: это юг и север. На севере будут осенние мотивы погоды, температура воздуха понизится, ночи – холодные, +6…+10. На побережье все так же замечательно, продолжается самое настоящее лето, можно сказать, – рассказала редактор «Примпогоды».

ПОХОЛОДАНИЕ ЮГА

Как отметила Парфенова, до середины сентября на юге будет тепло. Однако же осенью есть тенденция, когда после атмосферных фронтов повышается вероятность затока холодного воздуха. Пока таких прогнозов нет, поэтому еще неделю погода будет теплой.

НОВЫЕ ТАЙФУНЫ

По сообщениям синоптиков, на этой неделе зародилось два тропических шторма. 6 сентября в Филиппинском море появился 13-ый по счету тайфун, который получил название «Консон» (Conson). Утром же 8 сентября тропическая депрессия в приэкваториальной зоне перешла в 14-ый тайфун по имени «Цаньшу» (Chanthu).

– Эти тайфуны никак не повлияют на погоду Приморского края. Один идет в сторону Тайваня, второй – в сторону Вьетнама. Это особенность этого года – все тайфуны не доходят до нас, они даже не всегда доходят до Японского моря, – уточнила Парфенова.

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