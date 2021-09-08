Раскуроченная кабина, оторванный хвост, сломанные лопасти: следователи осмотрели вертолет Ми-8, рухнувший на Камчатке

Осмотр был проведен 7 сентября. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Специалисты осмотрели вертолет Ми-8, который рухнул на Камчатке 12 августа. Подняли транспорт со дна Курильского озера Кроноцкого заповедника только 5 сентября. В раскуроченном вертолете нашли бортовой самописец, который называют черным ящиком, и личные вещи пассажиров.
7 сентября проводили осмотреть потерпевшего крушение вертолета следователи Восточного межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, криминалисты и представителями Межгосударственного авиационного комитета. Специалисты описали все повреждения, отметили состояние и зафиксировали показания приборов.
– В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы. Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета, – рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, трагедия произошла 12 августа. Вертолет с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту, по предварительным данным, как раз заходил на посадку над Курильским озером. В этот момент там был сильный туман.
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Вертолет рухнул около 9:30 часов утра по местному времени, удар, предположительно, лопастей об воду услышали егеря. Инспекторы на катерах отправились на поиски и обнаружили нескольких выживших пассажиров. Спасти удалось восемь человек, а судно так и осталось лежать на глубине 137 метров.
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП. СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Создан оперативный штаб по ликвидации последствий крушения вертолета.
Момент подъема Ми-8 со дна Курильского озера
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Вертолет пролежал в воде почти месяц
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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