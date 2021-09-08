Раскуроченная кабина, оторванный хвост, сломанные лопасти: следователи осмотрели вертолет Ми-8, рухнувший на Камчатке

Осмотр был проведен 7 сентября. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Специалисты осмотрели вертолет Ми-8, который рухнул на Камчатке 12 августа. Подняли транспорт со дна Курильского озера Кроноцкого заповедника только 5 сентября. В раскуроченном вертолете нашли бортовой самописец, который называют черным ящиком, и личные вещи пассажиров.

7 сентября проводили осмотреть потерпевшего крушение вертолета следователи Восточного межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, криминалисты и представителями Межгосударственного авиационного комитета. Специалисты описали все повреждения, отметили состояние и зафиксировали показания приборов.

Смотреть видеосюжет В Камчатском крае проведен осмотр поднятого со дна озера потерпевшего крушение вертолета МИ-8

– В ходе осмотра следователи обнаружили и изъяли бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа, личные вещи пострадавших, образцы топлива с расходного бака, по которым назначены судебные химические экспертизы. Бортовой самописец для расшифровки внутрикабинных переговоров передан представителю Межгосударственного авиационного комитета, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, трагедия произошла 12 августа. Вертолет с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту, по предварительным данным, как раз заходил на посадку над Курильским озером. В этот момент там был сильный туман.

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Вертолет рухнул около 9:30 часов утра по местному времени, удар, предположительно, лопастей об воду услышали егеря. Инспекторы на катерах отправились на поиски и обнаружили нескольких выживших пассажиров. Спасти удалось восемь человек, а судно так и осталось лежать на глубине 137 метров.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП. СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Создан оперативный штаб по ликвидации последствий крушения вертолета.

Момент подъема Ми-8 со дна Курильского озера Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Вертолет пролежал в воде почти месяц Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

ПО ТЕМЕ:

На Камчатке подняли на поверхность потерпевший крушение вертолет МИ-8

Трагедия произошла 12 августа, а достать воздушное судно из Курильского озера удалось удалось только сейчас (подробнее)

Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года: прямая онлайн-трансляция

По предварительной информации, на борту находились 16 человек (подробнее)

Стали известны подробности крушения вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

Воздушное судно упало в озеро, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие (подробнее)