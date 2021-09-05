На Камчатке подняли на поверхность потерпевший крушение вертолет МИ-8

Часть фюзеляжа Ми-8 показалась над водой. Фото: пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

На Камчатке специалисты подняли на поверхность вертолет МИ-8, потерпевший крушение еще 12 августа. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального МЧС. Подробнее – в материале «Комсомолки».

В воскресенье, 5 сентября, на поверхность Курильского озера, куда и рухнул вертолет с туристами на борту, подняли обломки МИ-8.

- Вертолет подняли в 70 метрах от берега. Поднимают военные, спасатели (отряд ЛАРН) обеспечивают экологическую безопасность - боновые заграждения, с собой сорбент на случай розлива топлива. Работы продолжаются, —сообщило МЧС.

Известно, что трагедия произошла 12 августа. Вертолет с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту, по предварительным данным, как раз заходил на посадку над Курильским озером. В этот момент там был сильный туман.

Вертолет подняли в 70 метрах от берега.

Вертолет рухнул около 9:30 часов утра по местному времени, удар, предположительно, лопастей об воду услышали егеря. Инспекторы на катерах отправились на поиски и увидели тонущий Ми-8, вокруг которого молили о помощи выжившие пассажиры. Спасти удалось восемь человек, а судно так и осталось лежать на глубине 137 метров.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту ЧП. СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Создан оперативный штаб по ликвидации последствий крушения вертолета.

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