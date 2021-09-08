Партия «Новые люди» приглашает жителей Приморья стать наблюдателями

Фото: партия «Новые люди».

Новые люди не сомневаются, что голоса будут подсчитаны честно. Однако контролировать сам ход выборного процесса необходимо. Прежде всего – чтобы остудить «горячие головы», которые могут попытаться заняться вбросами или организовать провокации на избирательных участках.

Глава регионального отделения Новых людей Владомир Рассадин сообщил, что партия поставила перед собой серьёзную задачу: контролировать соблюдение законности будут не менее 1000 человек. Сейчас в офисах партии проходит обучение наблюдателей.

Вакансии пока есть, поэтому желающие провести день выборов с пользой могут обращаться по телефону 8-991-069-53-07, писать в социальные сети реготделения, либо приходить в офис по адресу: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 90.

Фото: партия «Новые люди».

Напомним, партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу – 15%. В этом году Новые люди участвуют в выборах депутатов Госдумы РФ и законодательных собраний ряда регионов страны.