«Дальневосточную ипотеку» расширят, но не для всех

Для некоторых жителей Приморья "Дальневосточная ипотека" станет доступнее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Льготная ипотека, запущенная на Дальнем Востоке с 2019 года, для многих стала настоящей «палочкой-выручалочкой» при приобретении собственного жилья. Однако воспользоваться ей до настоящего момента могут далеко не все, одним из главных требований стал возраст – до 35 лет. Поэтому востребованную программу по кредитованию намерены сделать более доступной, расширив для некоторых категорий граждан.

Речь идет об упрощении процедуры кредитования врачей и учителей. Для них планируется убрать возрастные ограничения. С такой инициативой к главе государства во время ВЭФ-2021 обратился вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

– «Дальневосточной ипотекой» воспользовались свыше 24 тысяч семей. Есть предложение расширить эту программу за счет других категорий, я бы сказал специалистов, крайне нужных на Дальнем Востоке. В самое ближайшее время рассмотрим это на уровне правительства страны, – отметил президент России Владимир Путин.

Программа льготной ипотеки запущена в ДФО благодаря национальному проекту «Демография». Она позволяет взять кредит всего под 2% (а у некоторых застройщиков и того меньше) на покупку квартиры или строительство дома для тех, кто получил «Дальневосточный гектар». Заемщиками могут стать молодые семьи до 35 лет или одинокие родители с детьми не старше 18 лет. Возрастной ценз планируется убрать для работников сфер образования и медицины.

Кстати, по сообщению пресс-службы правительства края, лидирующие позиции в списках тех, кто уже воспользовался «Дальневосточной ипотекой», занимает именно Приморье. Жители края оформили больше 6800 льготных кредитов на общую сумму 28,1 миллиарда рублей. Справедливости ради заметим, что цены на жилье в регионе растут довольно быстро. При этом прослеживается некая связь - стоит ипотечной ставке снизиться, как цена на квадратный метр подскакивает. Но спрос на саму программу по-прежнему высокий.

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