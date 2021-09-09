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Владивосток9 сентября 2021 11:03

Пилот из Приморья показал звездный путь аэробуса А319

Ночное небо с высоты 10 километров по пути из Владивостока в Читу
Екатерина ТИХАЯ
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Фото: YouTube ALEX VVO

Фото: YouTube ALEX VVO

Популярный блогер Alexthunder порадовал своих подписчиков очередным красивым видео. На этот раз в объектив пилота попал настоящий звездный путь, и всего за две минуты можно из Владивостока перенестись в Читу и обратно.

Кстати говоря, рейс выполнялся на Airbus А319. Такие самолеты поставили на новые маршруты Владивосток – Чита и Владивосток – Улан-Удэ, о запуске которых «Комсомолка» уже писала. И перед тем как выяснить логистические тонкости Дальнего Востока, предлагаем насладиться звездным небом с высоты десяти километров.

Смотреть видеосюжет
Звездый путь А319. Владивосток-Чита-Владивосток
Звездый путь А319. Владивосток-Чита-Владивосток
Видео: https://www.youtube.com/channel/UCfIy9jtI9yNdvNqSvlgZizA

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