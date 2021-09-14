Во Владивостоке лихач на «Хаммере» устроил гонки по пляжу, полному людей

Джип рассекал по пляжу на острове Русский. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке размеренный отдых на пляже оказался нарушен из-за лихового водителя, который решил устроить заезд по побережью, опасно маневрируя среди людей. Внедорожник несколько раз съехал в море, чудом не задел людей, сдавая задним ходом и едва не протаранил надувную лодку. Ошарашенные свидетели сняли все происходящее на видео, нарушителя уже ищет полиция.

История развернулась в любимом многими месте отдыха – на мысе Вятлина, который расположен на острове Русский. Стоит отметить, что заехать на сам пляж на низких авто довольно проблематично, на джипах же вполне можно. Судя по видео, некоторые не ограничиваются парковкой на берегу, хотя и она считается нарушением закона, ведь машины стоят в нескольких метрах от кромки воды.

Водитель Hummer, судя по всему, решил показать всю мощь своего авто. Как уверяют очевидцы, автомобилист на замечания не реагировал, вел себя довольно вальяжно, да и походка у него была неровной. Многие заподозрили, что мужчина попросту пьян. К счастью, в неприятной ситуации обошлось без пострадавших, ведь на пляже в тот день было довольном много народа, включая семьи с маленькими детьми.

– Полиция разыскивает водителя внедорожника, разъезжавшего по пляжу на мысе Вятлина во Владивостоке. Видеозапись инцидента, размещенная в социальных сетях, приобщена к материалам административного расследования. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на задержание водителя внедорожника. Проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – рассказала журналисту «КП-Владивосток» руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Кстати, на авто были номера другого региона, поэтому местные жители предположили, что водитель – приезжий.

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