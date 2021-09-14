Во Владивостоке родился малыш-богатырь весом больше 5 килограммов

Маленького приморца назвали Семеном. Фото: "КП" Архив

13 сентября во Владивостокском родильном доме №3 на свет появился мальчик-богатырь весом 5150 граммов. Ждать себя долго малыш не заставил, роды длились всего четыре часа. Сейчас он вместе с мамой находится в послеродовом отделении. Женщине 31 год, и это уже второй ребенок в семье. «Комсомолка» узнала, как прошли роды и как себя сейчас чувствует семья.

- Роды были стремительными, и прошли естественным образом под чутким руководством врачей. Сотрудники роддома очень рады, что все хорошо и малыш родился здоровым, а это самое главное. Как правило, маму могут выписать через три дня, но все индивидуально. Специалисты посмотрят на состояние ее здоровья и анализы. Надеемся, что все будет хорошо, - поделилась с корреспондентом представитель пресс-службы ВКРД №3 Ксения Козлова.

Мама малыша говорит, что он больше похож на папу. Родители назвали мальчика Семеном. Редакция КП поздравляет семью с пополнением и желает крепкого здоровья маме и новорожденному.

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