2020-02-12T10:35:26+03:00
Общество

Вот это богатырь: во Владивостоке родился малыш с рекордно высоким весом

Физические данные новорожденного соответствуют развитию ребенка в 1,5 месяца
Милана СОКОЛ
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Мальчик стал третьим ребенком в семьеМальчик стал третьим ребенком в семьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Настоящий богатырь появился на свет в роддоме №3 Владивостока. Малыш, с весом 5 килограмм 400 грамм и ростом 61 сантиметр, бьет рекорды. Последний пациент, рожденный с похожими показателями, зарегистрирован в роддоме 2 года назад. С появлением крепыша, 11 февраля, семья стала многодетной. Дома новорожденного с мамой ждут старшие брат и сестра.

Специалисты министерстве здравоохранения Приморского края отметили, что мама и мальчик чувствуют себя хорошо. Физические данные новорожденного соответствуют развитию ребенка в возрасте 1,5 месяца. Из-за анатомических особенностей и крупного плода, медики провели роженице операцию кесарево сечение. 35-летняя жительница Приморья стала мамой уже в 3 –ий раз. Все детки появились на свет в роддоме №3. Кстати, 8-летняя сестра и 4-летний брат богатыря, тоже отличались выдающимся весом – 4800 и 3800 граммов.

Крупный малыш последний раз появлялся в роддоме в январе 2018 года. Вес ребенка составил 5 килограмм 380 граммов, а рост 58 сантиметров. Но в этом году рекорд оказался побит. «КП-Владивосток» ранее сообщала, что первой, рожденной в Приморье в 2020 году, стала девочка. С появлением маленькой принцессы, семья из Находки тоже стала многодетной. В отличие от мальчишек-богатырей, девочка оказалась миниатюрной, всего 3240.

Первой, рожденной в Приморье в Новом году, стала девочка

В первые часы 2020 года на свет появились 4 малыша (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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