Енот Витя из Челябинска влюбился во Владивосток и познакомился с местной знаменитостью таксой Мускатом

Енот Витя и такса Мускат познакомились на набережной Цесаревича. Фото: Елена Саитова

Енот Витя вместе со своими хозяевами покинул Челябинск и отправился этим летом в путешествие по России. Пушистый пассажир преодолел путь длиною в 22 тысячи километров. Питомец увидел прекрасные места Алтая и Байкала, но сердце покорил Владивосток. В городе у моря енот уже обзавелся другом, им стала местная знаменитость такса-сапер Мускат. У каждого питомца есть свой инстаграм, и там уже появились их фотографии и видео с совместных прогулок. «Комсомолка» уточнила подробности знакомства четвероногих друзей у их владельцев, а также выяснила каково это путешествовать с енотом.

- Мы не были знакомы лично с хозяевами Вити, познакомились здесь. Встретились на набережной Цесаревича, животные конечно заинтересовались друг другом, прошел «ритуал» приветственного обнюхивания. Потом мы отправились гулять по набережной вместе, нам конечно очень нравится такой опыт общения. Витя и Мускат уже успели подружиться, так что мы сегодня планируем все вместе сходить на сап-прогулку, - поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды» хозяйка Муската Елена.

Питомцы проявляли большой интерес к друг другу во время прогулки. Фото: Елена Саитова

Витя перенес переезд отлично. Питомцу 2,5 года, а приучать к машине его начали с двухмесячного возраста. Хозяйка Олеся вместе с мужем подстраивались во время путешествия под потребности енота. Все трудности, с которыми пришлось столкнуться в начале путешествия были учтены, поэтому большая часть пути прошла спокойно. Проблема возникла с питанием для животного, так как мясо быстро портилось, поэтому перешли на сухие корма. Вопросы с питьевой водой путешественники решали с помощью родников и колодцев.

Олеся и ее муж не останавливались с Витей в гостиницах, ночевали прямо в машине. Сложность была в поиске безопасного места для ночлега на трассе. Ночь проводили на заправках, иногда в карманах с дальнобойщиками, а если везло, то на территории дорожных кемпингов. Витю часто купали в реках и озерах, так как он большой любитель поплавать. Лайфхак по уходу за таким необычным питомцев, со слов Олеси, только один, нужно делать то, что хочет енот, иначе будет скандал. Хозяева Вити решили, что они останутся жить во Владивостоке, как минимум год, уже решены вопросы со съемным жильем. Так что четвероногих друзей никто не разлучит.

- С Мускатиком встретились на набережной, питомцы осторожно знакомились, а потом весело бегали друг за другом. Мускат же охотничий песик, ему постоянно хочется Витю «попробовать». Но енот очень дружелюбный, поэтому между ними конфликтов не было. Планируем сегодня пойти вместе покататься на сапах. Витя новичок, ни разу не стоял на доске, но думаю, что Мускат его научит, - поделилась подробностями знакомства хозяйка енота Олеся.

Енот Витя во Владивостоке. Фото: instagram.com/raccoon.vitya

Владивосток покорил путешественников морем, сопками, морским воздухом и своей атмосферой. Олеся- «мама» енота очень любит природу и считает, что во Владивостоке она просто невероятная. Витя, по ее словам, тоже не остался равнодушным к местной флоре.

- Вите вскружил голову воздух и различные морские водоросли, ракушки. Он два дня отдыхал, а сейчас гуляем с ним по три раза в день. Очень важно то, что не только нам здесь нравится, но и по Вите видно, что он доволен, всюду интересные запахи, природа и дружелюбные лица, - поделилась Олеся.

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