Такса Мускат из Владивостока покоряет море на сапе

Пес уже целых семь лет катается на сапе. Фото: instagram.com/muskatdog

Любитель морских просторов такса Мускат полюбил кататься на доске с первого дня, когда его хозяйка Елена взяла с собой поплавать. Поставить собаку на сап не было спонтанной идеей. Когда-то такса жила у детей Елены, но они переехали в Санкт-Петербург, и собака досталась женщине. Хозяйка Муската выбирается покататься на сапе почти каждый день, и ей было совестно оставлять питомца надолго дома одного.

Мускат первый раз встал на доску в полтора года, сначала он спрыгнул и поплыл к берегу, но на полпути к берегу развернулся и вернулся к хозяйке. С тех пор они выходят в море вместе.

Такса катается на доске уже седьмой год.

- Мускат очень любознательный и к тому же хороший охотник. Пока я надуваю доску, он охотится за чайками, утками или бакланами. Он очень дружелюбный, полюбился всем в компании саперов, но сейчас мало народу выходить поплавать, он по многим скучает, - поделилась с «Комсомолкой» владелица четвероногого сапера.

Мускат выходит в море с хозяйкой не только летом, но и зимой. Все фотографии и видеоролики с морских прогулок питомца Елена публикует на его личной странице в Инстаграм. Такса демонстрирует подписчикам, которых, кстати, уже больше трех тысяч, свои яркие наряды и себя на фоне красивых видов природы.

Это уже не первый пес, который покоряет просторы Интернета и забирает сердца жителей Владивостока. Английский бульдог Буллет уже почти пять лет рассекает на скейте по городу. Его владелец Сергей не считает, что к ним пришла слава, но люди активно подписываются на его профиль в Инстаграм.

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