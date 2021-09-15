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Владивосток15 сентября 2021 7:20

Астрофотограф из Приморья рассказал, как создавался звездный снимок, впечатливший NASA

Сделанный Антоном Комлевым кадр стал фотографией дня
Дарья НАУМЕЦ
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Ночное небо притягивает тысячи взглядов

Ночное небо притягивает тысячи взглядов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На снимке – целая жизнь. Красочный Млечный Путь, а на его фоне – статная сосна, обрамленная темно-зеленым лесом; самая яркая звезда созвездия Орла – Альтаир – попала в левый верхний угол кадра; чуть выше горизонта расположился Сатурн; пролетающий мимо искусственный спутник оставил свой трек – и след в истории; и, наконец, светлячок, полет которого можно отследить по маленьким желтым точкам… Такую картину снял астрофотограф из Приморья. Этот снимок настолько понравился NASA, что его выбрали фотографией дня. «Комсомолка» пообщалась с автором звездного пейзажа Антоном Комлевым, который рассказал, каким трудом ему достался красочный снимок.

– Мне сразу заприметилась эта выразительная сосна, и я спланировал свою будущую фотографию, – рассказывает Антон. – Я снимал, не доезжая кордона в Лазовский заповедник, около Кислого ключа, так называется минеральный источник у реки Милоградовка, правда, он пересохший. На фотографии как раз запечатлено это место, а сам источник находится прямо под этой сосной.

Фотограф дождался, когда Млечный Путь окажется в нужном ему положении, а ждать пришлось аж до полуночи. Антон сделал несколько снимков, три экспозиции по 25 секунд он потом объединил в один кадр. И всего за две минуты в объектив и попала та самая жизнь. Как признался собеседник, он сам не ожидал, что все сложится так удачно.

– Я во время съемки видел, как летали светлячки, но не ожидал, что они так удачно попадут в кадр под сосной и дополнят композицию. Еще в кадре удалось запечатлеть пролетающий мимо спутник, а в небе как раз было видно зеленое свечение атмосферы. Все это удачно дополнило снимок. Думаю, это и заинтересовало редакторов сайта NASA, – делится Антон.

«Firefly Milky Way». Фото: Антон Комлев / apod.nasa.gov

«Firefly Milky Way». Фото: Антон Комлев / apod.nasa.gov

Особых сложностей у Антона не возникло, но вот чтобы добраться до места съемки, ему пришлось потрудиться. Когда он жарким днем подъезжал к Кислому ключу, навстречу ему выехала машина, которая зацепила авто при попытке разъехаться на узкой дороге. Виновник скрылся с места происшествия, а фотограф в итоге потерял несколько часов.

Кстати говоря, это уже не первый раз, когда NASA выбирает снимки Антона в качестве фото дня. Сайт APOD – astronomy picture of the day – он открыл для себя в 2019 году. Тогда астрофотограф отправил кадр с острова Аскольд. На фотографии – старый маяк, Млечный Путь, лестницы, как будто это лабиринт, и человек. А ракурс был такой, что сама фотография очень походила на глаз Дракона.

Мне чуть позже написали, что очень впечатлились и никогда до этого не видели такой фотографии и впервые открыли для себя остров Аскольд, – вспоминает приморец.

«Eye Dragon Sky». Фото: Антон Комлев / apod.nasa.gov

«Eye Dragon Sky». Фото: Антон Комлев / apod.nasa.gov

В тот же год американцы выбрали еще один снимок нашего земляка. На этот раз им понравились остатки старого высохшего дерева на скале Орел близь одноименного хутора в Партизанском районе

– Сайт призван популяризировать астрономию. Здесь каждый день публикуются фотографии с «Хаббла», марсоходов, космических станций или присланные любителями астрономии фото, – Думаю, сюда в день отправляется очень много снимков. Так что стать одним из тех, кого выбрали и опубликовали, считается очень почетно, ведь твою фотографию увидят миллионы.

«Lines of Time». Фото: Антон Комлев / apod.nasa.gov

«Lines of Time». Фото: Антон Комлев / apod.nasa.gov

И действительно, только на аккаунт APOD в Инстаграм подписано более 850 тысяч человек. Один снимок в их профиле получает в среднем 7-8 тысяч лайков. Фотография Антона на момент публикации этого материала понравилась почти 8700 любителям звезд.

Отметим, что это далеко не первая фотоистория от Антона, о которой пишет «Комсомолка». Этим летом он с другими фотографами ходили на лодке снимать знаменитый маяк Басаргина на фоне ночного неба. Из обычного небольшого путешествия вышло целое приключение.

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