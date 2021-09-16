«Товарищ разбил там беспилотник»: дроновод из Владивостока показал, что кроется в градирнях ГРЭС

Фото: Александр Селиванов, @isadxufpv

Захватывающее видео пролета через градирни Артемовской ТЭЦ (бывшая ГРЭС) завирусилось в приморском медиапространстве. Пилот FPV дрона Александр Селиванов рассказал «Комсомольской правде – Владивосток», как возникла идея такого ролика.

– Постоянно заглядывался на градирни, когда ехал на работу. Думал, было бы круто поснимать. И тут прилетел товарищ с Москвы, и я предложил ему поснимать здесь. Уже на месте мы поняли, что можем залететь внутрь градирен, – делится Александр.

Видеограф также рассказал, что его друг там разбил свой дрон. Беспилотник упал в воду, они его с трудом, но достали.

– Дрон сильно пострадал. Но вообще на невысокой скорости там легко летать, – добавил собеседник.

Градирни – это приспособления для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. Такие устройства на ТЭЦ позволяют рационально использовать водные ресурсы без урона экологии.

Кстати говоря, самую крупную электростанцию в Приморье, ГРЭС в Лучегорске, в ближайшие годы планируют отремонтировать.

Отметим, Александр уже не первый раз снимает крутые ролики. Совсем недавно он заснял красочный салют, который пускали в Уссурийске в честь 155-летия. В июле этого года он снял видео прыжка двух бейсджамперов из Хабаровска: мужчины прыгнули с опоры ЛЭП на Токаревской кошке, высота составила всего 140 метров. А в феврале Александр поймал молодоженов, которые катаются – танцуют – на одной из горнолыжных баз Приморья.

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