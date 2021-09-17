Брендовый пиджак за 250 тысяч рублей украли у нетрезвого участника ВЭФ во Владивостоке

Происшествие случилось после форума Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Неприятная история произошла с участником Восточного экономического форума после его завершения, пишет VL.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ночь с 4 на 5 сентября мужчина отправился в ресторан на улице Семеновской, где у него украли дорогой брендовый пиджак, в карманах которого лежали паспорт и крупная сумма наличных. История закончилась уголовным делом.

Известно, что бизнесмен из Москвы пришел в ресторан уже выпивший. Он повесил на перила на входе пиджак, после чего ненадолго отлучился. А когда вернулся, то пиджака уже не было на месте. Отдых был уже испорчен, поэтому гость Владивостока вызвал полицию.

Пострадавший представился бизнесменом и сыном известного политика и государственного деятеля и заявил, что у него пропал брендовый пиджак за 250 тысяч рублей, в котором находились паспорт, кошелек фирмы Tom Ford за 80 тысяч и около 100 тысяч рублей наличными.

В неприятном происшествии помогли разобраться камеры наблюдения. Благодаря видео удалось выяснить, что вещи украли двое незнакомцев, которые проходили мимо ресторана. Полицейские сработали оперативно и вскоре задержали подозреваемых – жителей Амурской области. Пиджак и документы оказались при них, а вот большую часть денег они успели потратить. Куда – они сами не помнят, так как были сильно пьяными.

Также известно, что бизнесмен забрал свои вещи и вскоре покинул Приморье. А вот по факту кражи с причинением крупного ущерба было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Журналисты отмечают, что фамилия пострадавшего молодого человека - Шувалов. Правда, не уточняют, имеет ли он какое-то отношение к почетному гражданину Владивостока Игорю Шувалову. У которого, кстати, действительно есть сын, который не так давно проходил военную службу во Владивостоке, причем в знаменитой элитной части морского спецназа Холуай.

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